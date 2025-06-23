Президент РК: Служение государству – это почетная и ответственная миссия

- В первую очередь, хочу поздравить всех полицейских и государственных служащих Казахстана с профессиональными праздниками. Служение государству – это почетная и ответственная миссия. Вы вносите важный вклад в обеспечение Закона и Порядка, защиту прав и интересов граждан. Сегодня, в условиях нарастающей глобальной неопределенности, укрепление общественной безопасности и неукоснительное соблюдение законности обретает особое значение. Поэтому мы впервые проводим совместную коллегию правоохранительных органов. Требуется консолидация усилий всех профильных структур, - сказал Президент РК.





По его словам, строгое соблюдение принципа «Закон и Порядок» зависит также от активного содействия представителей общественности. Участие в заседании принимают руководители центральных и местных исполнительных органов, депутаты, эксперты и общественные активисты.