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    15:47, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент РК: Служение государству – это почетная и ответственная миссия

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенной коллегии правоохранительных органова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев
    Фото: Акорда

    - В первую очередь, хочу поздравить всех полицейских и государственных служащих Казахстана с профессиональными праздниками. Служение государству – это почетная и ответственная миссия. Вы вносите важный вклад в обеспечение Закона и Порядка, защиту прав и интересов граждан. Сегодня, в условиях нарастающей глобальной неопределенности, укрепление общественной безопасности и неукоснительное соблюдение законности обретает особое значение. Поэтому мы впервые проводим совместную коллегию правоохранительных органов. Требуется консолидация усилий всех профильных структур, - сказал Президент РК.

    По его словам, строгое соблюдение принципа «Закон и Порядок» зависит также от активного содействия представителей общественности.  Участие в заседании принимают руководители центральных и местных исполнительных органов, депутаты, эксперты и общественные активисты. 

    - Важную роль в трансформации силовых структур предстоит сыграть новому поколению сотрудников, поэтому сегодня в этом зале присутствуют курсанты ведомственных академий. Для успешного противодействия транснациональным криминальным группам важно наращивать международное сотрудничество.Сегодня здесь присутствуют иностранные полицейские атташе. Выражаю вам искреннюю признательность за эффективное международное сотрудничество в правоохранительной сфере, - отметил Глава государства.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Полиция Госслужба
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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