В Караганде судят участников резонансного дела о «дарении» новорождённых

На скамье подсудимых — многодетная сельская жительница, сотрудница перинатального центра и потенциальные приёмные родители. Женщину обвиняют в том, что она дважды передавала своих детей другим семьям сразу после родов — девочку в 2022 году и мальчика в 2023-м. При этом, по версии следствия, сопровождала эти сделки одна из медсестёр карагандинского роддома.

Каждый случай, по данным обвинения, сопровождался «вознаграждением» в размере трёх миллионов тенге. В документах о рождении биологическая мать указывала в графе «отец» будущего приёмного родителя, а позже его супруга официально усыновляла ребёнка.

Прокуратура переквалифицировала дело с «торговли» на «дарение несовершеннолетних». Однако и в рамках этой новой юридической формулировки речь идёт о тяжком преступлении. Прокурор запросил от 8 до 9 лет лишения свободы для всех фигурантов. Представитель гособвинения Нурбек Кузбаков отметил:

— Женщина проживает в небольшом селе, и рождение ребёнка вне брака могло вызвать общественное осуждение. Поэтому она приняла решение отдать новорождённого в другую семью. Это, по сути, была сделка: ребёнка передали, оформив всё как дарение. Сами обвиняемые не признают себя виновными в торговле детьми. Биологическая мать уверяет, что не брала денег и хотела лишь обеспечить детям достойную жизнь. Она подчёркивает, что категорически не желала, чтобы малыши оказались в детдоме.

Защита настаивает, что мотивы женщины были скорее социальными, чем корыстными.

— Она выдвинула условия: чтобы дети не попали в интернат, росли в любви и достатке. Это не продажа, а скорее — социальный акт. В нашей культуре сирот не оставляют. Қазақ баланы жетім қалдырмаған, - глворит защитник обвиняемых.

Сейчас девочке, переданной первой, исполнилось три года, мальчику — два. Из-за ухудшения их эмоционального состояния после изъятия из приёмных семей, дети были временно возвращены туда до завершения судебного разбирательства.

Суд ещё не поставил точку в этом деле, сегодня прошло прение сторон. Но сам процесс уже вызывает широкий общественный резонанс. Вопросы вызывают не только действия фигурантов, но и сама правовая трактовка ситуации, где граница между «дарением» и «торговлей» оказывается тоньше, чем кажется.

Ранее сообщалось, что в Алматы пытались продать новорожденного ребенка.