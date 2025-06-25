Президент поблагодарил корифеев журналистики
В это трудное и непредсказуемое время нужно как зеницу ока беречь единство народа. Об этом напомнил Глава государства, поздравляя работников СМИ с наступающим профессиональным праздником, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Особенно важно ценить наше главное богатство – мир и стабильность.
– Высокая ответственность в связи с этим возлагается на работников средств массовой информации. Как говорил Миржакып Дулатов: «Большое будущее у той страны, где есть сильная отечественная пресса» («Қай жұрттың баспасөзі күшті болса, сол жұрттың өзі де күшті»). Поистине, слово обладает огромной силой. Оно может примирить враждующие страны, а может посеять рознь там, где царил мир. Именно поэтому важно глубоко осознавать силу каждого сказанного слова. Сегодня в бесконечном потоке информации особую значимость приобретают достоверные сведения и объективный анализ. На первый план выходит просветительская миссия журналистики. Отделяя зерна от плевел, вы помогаете людям двигаться в правильном направлении и служите им надежным ориентиром. Уверен, что наши журналисты способны дать глубокий анализ и оценить любые события сквозь призму национальных интересов. Я сам много читаю, хорошо знаком с вашими публикациями. Сегодня вы трудитесь в самых разных областях. Среди вас немало талантливых мастеров своего дела, добившихся широкого признания. Представители СМИ успешно работают в Парламенте и маслихатах, в центральных органах и на местах. Это свидетельствует о том, что журналистика – универсальная профессия, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на встречу в Акорду были приглашены ветераны журналистики.
– Сегодня в зале присутствуют такие корифеи, как Сауык Жаканова, Жарылкап Бейсенбайулы и Шархан Казыгул, которые внесли значительный вклад в развитие отечественных масс-медиа и воспитали целую плеяду журналистов. Выражаю вам искреннюю благодарность. Безусловно, добросовестный труд всегда заслуживает глубокого уважения. Это твердая позиция справедливого общества, которое мы строим, – подытожил Глава государства.
В ходе мероприятия также выступили ветеран журналистики Шархан Казыгул, заведующая отделом газеты «Казахстанская правда» Юлия Магер, ведущая телеканала «Хабар» Гулназия Зарипова.
Кроме того, Глава государства отметил, что СМИ служат связующим звеном между властью и обществом, а также заявил, что отечественные журналисты всегда отличались креативностью, новаторством и стремлением к прогрессу.