Президент поблагодарил корифеев журналистики

Особенно важно ценить наше главное богатство – мир и стабильность.

– Высокая ответственность в связи с этим возлагается на работников средств массовой информации. Как говорил Миржакып Дулатов: «Большое будущее у той страны, где есть сильная отечественная пресса» («Қай жұрттың баспасөзі күшті болса, сол жұрттың өзі де күшті»). Поистине, слово обладает огромной силой. Оно может примирить враждующие страны, а может посеять рознь там, где царил мир. Именно поэтому важно глубоко осознавать силу каждого сказанного слова. Сегодня в бесконечном потоке информации особую значимость приобретают достоверные сведения и объективный анализ. На первый план выходит просветительская миссия журналистики. Отделяя зерна от плевел, вы помогаете людям двигаться в правильном направлении и служите им надежным ориентиром. Уверен, что наши журналисты способны дать глубокий анализ и оценить любые события сквозь призму национальных интересов. Я сам много читаю, хорошо знаком с вашими публикациями. Сегодня вы трудитесь в самых разных областях. Среди вас немало талантливых мастеров своего дела, добившихся широкого признания. Представители СМИ успешно работают в Парламенте и маслихатах, в центральных органах и на местах. Это свидетельствует о том, что журналистика – универсальная профессия, – сказал Касым-Жомарт Токаев.