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    18:01, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава государства: СМИ служат связующим звеном между властью и обществом

    Президент поздравил участников торжественной церемонии с наступающим профессиональным праздником – Днем работников средств массовой информации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что прессу можно с полным правом назвать голосом народа, а журналистов – вестниками достоверной информации.

    – Вы служите связующим звеном между властью и обществом, разъясняя населению государственную политику и суть реформ. Я искренне признателен за столь важную и сложную работу, которая не каждому по плечу. В последние годы в стране осуществляются кардинальные преобразования, реализуется ряд значимых инициатив. На общенациональном референдуме, состоявшемся три года назад, было принято решение о внесении изменений в Конституцию. Проделаны исторические шаги по кардинальному переформатированию политического устройства страны. Укоренился принцип «Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчетное Правительство». Расширены полномочия Парламента, усилена ответственность Правительства. В соответствии с требованиями Конституции были обновлены все ветви власти. Введена прямая выборность сельских и районных акимов. В политику пришло новое поколение руководителей. Граждане получили возможность принимать активное участие в принятии государственных решений. Утверждается плюрализм мнений, иными словами, в обществе согласно закону создаются условия для выражения людьми своих взглядов, утверждается новая политическая реальность. Концепция «Закон и Порядок» стала неотъемлемой частью общественного сознания – сказал Глава государства.

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Праздник Президент Казахстана СМИ Журналист
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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