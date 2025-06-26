Лицо человека и морда льва: в Алматинской области нашли золотой перстень сакской эпохи

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, находки сделаны вблизи поселка Тогызбулак, где исследуются курганы раннего железного века. В могильниках Тогызбулак-1 и Тогызбулак-2, состоящих из более чем 50 курганов, специалисты провели полевые раскопки.

По словам доктора исторических наук, профессора Досбола Байгунакова, в ходе полевых исследований были раскопаны шесть курганов. Особый интерес представляют находки в курганах №3 и №4 могильника Тогызбулак-1, где обнаружены кости мужчины и женщины, керамические сосуды, железные изделия, кусок золотой цепочки, различные золотые пластины и другие предметы.

Настоящим открытием стало обнаружение в кургане №3 золотого перстня весом почти 8 граммов с изображением льва.

— Такие артефакты являются редкостью. Перстень весом почти 8 грамм изготовлен из золотого слитка. Изображение льва на перстне тесно связано с синкретизмом. На первый взгляд можно увидеть лицо женщины, морду и гриву льва, или даже быка, возможно, барана, культ которых был распространен у древних племен, — сообщили в Миннауки.

Фото: Миннауки и высшего образования

По словам специалистов, такие захоронения и артефакты характерны для сакских племен, которые обитали на территории Казахстана. Найденные комплексы приблизительно датируются IV-III веками до нашей эры.

— Вещевые комплексы, найденные в могильниках Тогызбулак-1 и Тогызбулак-2, датируются ранним железным веком и доказывают тот факт, что территория современного Уйгурского района была одним из центров сакской культуры, — говорится в сообщении.

Между тем, как рассказал в беседе с корреспондентом Kazinform заместитель акима Уйгурского района Ерасыл Толымбекулы, археологические раскопки велись в поселке Тогызбулак, расположенном в 10–12 километрах от Чунджа. Эти золотые украшения, предположительно относятся к эпохе уйсунов, датируемые II веком до нашей эры. Это также предполагают сами историки.

— Археологи нашли перстень, отлитый из золотого слитка. На нем можно различить человеческое лицо, морду и гриву льва. Помимо этого, были обнаружены золотые украшения различных форм, напоминающие элементы одежды Золотого человека, а также части древних золотых цепочек, — отметил он.

По его словам, археологические исследования продолжаются и в других частях Уйгурского района — на территории Чунджа, в Чарынском национальном парке и курганах.

— Мы уже обсудили эти находки с заместителем директора Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова и рядом специалистов. Они также предполагают, что артефакты могут принадлежать уйсунам, — добавил Толымбекулы.

Фото: Миннауки и высшего образования

Кроме того, по словам заместителя акима, существует версия, что в древности на территории урочища Сарытогай (Чарынская ясеневая роща) располагался город Чигучен — предполагаемая столица уйсунов.

Он подчеркнул, что в настоящее время подана заявка на разработку проектно-сметной документации для строительства музея в Уйгурском районе. Параллельно ведется работа с историческими и археологическими институтами страны.

Ранее карагандинские археологи обнаружили могильник раннего железного века.