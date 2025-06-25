Могильник раннего железного века обнаружили карагандинские археологи

Исследования проводят археологи Карагандинского университета имени Е. А. Букетова. Им удалось сделать интересную находку – комплекс коргантасского типа, выявленный под каменной насыпью одного из курганов.

Фото Сарыаркинского археологического института

- Такой тип захоронений немногочислен в нашей области, к тому же могильник не разрушен, что очень важно. Поза усопшего на спине характерна для памятников раннего железного века. Раскопки на территории Талдинского историко-археологического парка продолжатся при поддержке Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области. Работы там будут вестись и в этом, и в следующем году, - говорит Алексей Кукушкин, директор Сарыаркинского археологического института.

Фото Сарыаркинского археологического института

Долина Талды – один из центров древней жизни на территории Центрального Казахстана. Талдинский историко-археологический парк раскрывает историю кочевников от железного века до средневековья. Он включает в себя порядка 200 памятников различных эпох. Среди них – степная пирамида, которая входит состав могильника Қаражартас.

Фото Сарыаркинского археологического института

Археологические раскопки здесь ведутся каждый сезон. И совершаются новые открытия.

Фото Сарыаркинского археологического института

Учёные пояснили, что находка этого сезона – это добавочное захоронение, устроенное на плитах перекрытия каменного ящика эпохи бронзы. Помимо останков древнего человека, археологи обнаружили три черепа мелкого рогатого скота и сильно окисленные железные изделия.

Предполагается, что подобные захоронения относятся к IV-I векам до нашей эры. Точнее выяснится после изучения.

Ранее сообщалось, что археологи передали в историко-краеведческий музей Караганды сакское золото и казан.