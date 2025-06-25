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    20:37, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Могильник раннего железного века обнаружили карагандинские археологи

    В Шетском районе Карагандинской области на территории Талдинского историко-археологического парка обнаружен ещё один памятник эпохи раннего железного века, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    могильник раннего железного века
    Фото Сарыаркинского археологического института

    Исследования проводят археологи Карагандинского университета имени Е. А. Букетова. Им удалось сделать интересную находку – комплекс коргантасского типа, выявленный под каменной насыпью одного из курганов.

    могильник раннего железного века
    Фото Сарыаркинского археологического института

    - Такой тип захоронений немногочислен в нашей области, к тому же могильник не разрушен, что очень важно. Поза усопшего на спине характерна для памятников раннего железного века. Раскопки на территории Талдинского историко-археологического парка продолжатся при поддержке Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области. Работы там будут вестись и в этом, и в следующем году, - говорит Алексей Кукушкин, директор Сарыаркинского археологического института.

    могильник раннего железного века
    Фото Сарыаркинского археологического института

    Долина Талды – один из центров древней жизни на территории Центрального Казахстана. Талдинский историко-археологический парк раскрывает историю кочевников от железного века до средневековья. Он включает в себя порядка 200 памятников различных эпох. Среди них – степная пирамида, которая входит состав могильника Қаражартас.

    могильник раннего железного века
    Фото Сарыаркинского археологического института

    Археологические раскопки здесь ведутся каждый сезон. И совершаются новые открытия.

    могильник раннего железного века
    Фото Сарыаркинского археологического института

    Учёные пояснили, что находка этого сезона – это добавочное захоронение, устроенное на плитах перекрытия каменного ящика эпохи бронзы. Помимо останков древнего человека, археологи обнаружили три черепа мелкого рогатого скота и сильно окисленные железные изделия.

    Предполагается, что подобные захоронения относятся к IV-I векам до нашей эры. Точнее выяснится после изучения.

    Ранее сообщалось, что археологи передали в историко-краеведческий музей Караганды сакское золото и казан. 

     

    Теги:
    Наука Ученые Археология Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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