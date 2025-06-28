Лучшая теннисистка Казахстана вышла в четвертый финал подряд

Казахстанка в паре с представительницей Чехии Марией Боузковой в трех сетах одержали победу над парой из Великобритании Хэрриет Дарт и Майей Люмсден. Встреча продолжалась 1 час 37 минут и закончилась со счетом: 2:6, 7:5, 11:9.

В финале турнира теннисисткам предстоит сыграть против победителя встречи Джулиана Олмос / Рената Сарасуа (Мексика) — Се Шувэй (Тайвань) / Майя Джойнт (Австралия).

Этот финал стал четвертым для казахстанки за этот месяц.

Напомним, в предыдущих трех финалах (турниры в Лондоне, Ноттингеме и на «Ролан Гаррос») она потерпела поражения.

Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде у женщин: в рейтинге WTA она занимает девятое место.