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    22:42, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Лучшая теннисистка Казахстана вышла в четвертый финал подряд

    Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал турнира в Истбурне (Великобритания), передает агентство Kazinform соо ссылкой на Sports.kz.

    Данилина
    Фото: Sports.kz

    Казахстанка в паре с представительницей Чехии Марией Боузковой в трех сетах одержали победу над парой из Великобритании Хэрриет Дарт и Майей Люмсден. Встреча продолжалась 1 час 37 минут и закончилась со счетом: 2:6, 7:5, 11:9.

    В финале турнира теннисисткам предстоит сыграть против победителя встречи Джулиана Олмос / Рената Сарасуа (Мексика) — Се Шувэй (Тайвань) / Майя Джойнт (Австралия).

    Этот финал стал четвертым для казахстанки за этот месяц.

    Напомним, в предыдущих трех финалах (турниры в Лондоне, Ноттингеме и на «Ролан Гаррос») она потерпела поражения.

    Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде у женщин: в рейтинге WTA она занимает девятое место.

     

    Теги:
    Спорт Анна Данилина Теннис
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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