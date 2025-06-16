Анна Данилина проиграла на турнире в Лондоне

В финальном матче Данилина и Шнайдер встретились с американкой Эйжей Мухаммад и нидерландской теннисисткой Деми Схюрс и уступили им в трех сетах — 5:7, 7:6, 4:10.

Таким образом, Анна Данилина не смогла завоевать титул второй раз подряд: на прошлой неделе в паре с сербкой Александрой Крунич она сыграла в финале «Ролан Гаррос», где проиграла итальянским теннисисткам Саре Эррани и Жасмин Паолини — 4:6, 6:2, 1:6. Добавим, что Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде у женщин — в рейтинге WTA она занимает 9-е место.