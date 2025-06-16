РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:56, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    Анна Данилина проиграла на турнире в Лондоне

    Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с россиянкой Дианой Шнайдер выступила в финале королевского турнира Queen’s Club Championships в Лондоне (Великобритания) в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Анна Данилина
    Фото: ФТК

    В финальном матче Данилина и Шнайдер встретились с американкой Эйжей Мухаммад и нидерландской теннисисткой Деми Схюрс и уступили им в трех сетах — 5:7, 7:6, 4:10.

    Таким образом, Анна Данилина не смогла завоевать титул второй раз подряд: на прошлой неделе в паре с сербкой Александрой Крунич она сыграла в финале «Ролан Гаррос», где проиграла итальянским теннисисткам Саре Эррани и Жасмин Паолини — 4:6, 6:2, 1:6. Добавим, что Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде у женщин — в рейтинге WTA она занимает 9-е место.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Теннис
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают