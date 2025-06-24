Ерлан Кошанов созывает совместное заседание палат Парламента РК

- В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 27 июня 2025 года в 10.00 часов в городе Астане, – говорится в тексте Распоряжения.