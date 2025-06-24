15:07, 24 Июнь 2025 | GMT +5
Ерлан Кошанов созывает совместное заседание палат Парламента РК
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
- В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 27 июня 2025 года в 10.00 часов в городе Астане, – говорится в тексте Распоряжения.