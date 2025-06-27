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    10:55, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Минимальную зарплату повысят в Казахстане с января 2026 года

    В Казахстане планируют повысить минимальную заработную плату. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По ее словам, в 2024 году Минтруда впервые за эти годы была утверждена методология определения минимальной заработной платы в зависимости от производительности труда, медианной заработной платы на рынке и уровня инфляции.

    — На сегодняшний день несколько институтов проводят исследования в части того, чтобы обеспечить точные показатели по производительности труда, по медианной заработной плате в разрезе регионов, в разрезе отраслей и все они лягут в основу расчета МЗП, — сообщила Светлана Жакупова.

    Министр добавила, что после проведения исследований МЗП могут повысить с 1 января следующего года.

    Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин ответил, вырастет ли минимальная зарплата в Казахстане до 174 тысяч тенге.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Зарплата МЗП Светлана Жакупова
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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