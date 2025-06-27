Минимальную зарплату повысят в Казахстане с января 2026 года

По ее словам, в 2024 году Минтруда впервые за эти годы была утверждена методология определения минимальной заработной платы в зависимости от производительности труда, медианной заработной платы на рынке и уровня инфляции.

— На сегодняшний день несколько институтов проводят исследования в части того, чтобы обеспечить точные показатели по производительности труда, по медианной заработной плате в разрезе регионов, в разрезе отраслей и все они лягут в основу расчета МЗП, — сообщила Светлана Жакупова.

Министр добавила, что после проведения исследований МЗП могут повысить с 1 января следующего года.

Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин ответил, вырастет ли минимальная зарплата в Казахстане до 174 тысяч тенге.