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    14:09, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Вырастет ли минимальная зарплата в Казахстане до 174 тысяч тенге

    Повышение минимальной заработной платы требует взвешенного подхода, считает заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин. Об этом он заявил журналистам после пленарного заседания Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    зарплаты
    Фото: прокуратура СКО

    В ходе общения с журналистами Серику Жумангарину напомнили о предложении одного из депутатов повысить минимальную зарплату до 174 тысяч тенге. Министр подчеркнул, что такие инициативы нужно оценивать с точки зрения влияния на инфляцию.

    — Поднятие минимальной заработной платы, есть такие разные виды теорий, необходимо с инфляцией ее тоже совмещать. Поскольку поднятие минимальной заработной платы, прежде всего, это поднятие издержек производственных. Во-вторых, это дополнительные деньги в потребительском секторе, которые непосредственно завтра будут на спрос влиять. Здесь необходимо очень аккуратно к этому вопросу подходить, — пояснил Жумангарин.

    Он добавил, что прямой долгосрочной зависимости между ростом минимальной зарплаты и инфляцией нет, но разные школы и эксперты отмечают определенные взаимосвязи. Поэтому повышение возможно, но делать это нужно постепенно и осмотрительно.

    Ранее на заседании в Мажилисе депутат поднял вопрос зарплаты уборщиц, технических работников и других представителей вспомогательных профессий.

    Напомним, что минимальный размер заработной платы в Казахстане остается на уровне 85 000 тенге.

    Теги:
    Серик Жумангарин Зарплата Миннацэкономики Экономика Мажилис
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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