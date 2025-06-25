Вырастет ли минимальная зарплата в Казахстане до 174 тысяч тенге

В ходе общения с журналистами Серику Жумангарину напомнили о предложении одного из депутатов повысить минимальную зарплату до 174 тысяч тенге. Министр подчеркнул, что такие инициативы нужно оценивать с точки зрения влияния на инфляцию.

— Поднятие минимальной заработной платы, есть такие разные виды теорий, необходимо с инфляцией ее тоже совмещать. Поскольку поднятие минимальной заработной платы, прежде всего, это поднятие издержек производственных. Во-вторых, это дополнительные деньги в потребительском секторе, которые непосредственно завтра будут на спрос влиять. Здесь необходимо очень аккуратно к этому вопросу подходить, — пояснил Жумангарин.

Он добавил, что прямой долгосрочной зависимости между ростом минимальной зарплаты и инфляцией нет, но разные школы и эксперты отмечают определенные взаимосвязи. Поэтому повышение возможно, но делать это нужно постепенно и осмотрительно.

Ранее на заседании в Мажилисе депутат поднял вопрос зарплаты уборщиц, технических работников и других представителей вспомогательных профессий.

Напомним, что минимальный размер заработной платы в Казахстане остается на уровне 85 000 тенге.