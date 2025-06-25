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    14:09, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава государства возложил цветы к Мемориальному комплексу Алии Молдагуловой

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и почтил ее память минутой молчания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства возложил цветы к Мемориальному комплексу Алии Молдагуловой
    Фото: Акорда

    В этом году в Казахстане отмечают 100-летие со дня рождения прославленной дочери казахского народа.

    Глава государства возложил цветы к Мемориальному комплексу Алии Молдагуловой
    Фото: Акорда

    Президент также встретился с представителями общественности Актюбинской области.

    — Алия Молдагулова — храбрая дочь казахского народа. Сегодня я специально приехал по случаю ее 100-летия, чтобы почтить ее память. Выражаю вам всем благодарность. Необходимо широко популяризировать имя Алии как в нашей стране, так и за рубежом. Алия — доблестная дочь казахского народа, наша гордость. Ее светлый образ навсегда останется в нашей памяти, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что в нынешнее нестабильное время важно сохранять сплоченность и единство.

    Глава государства возложил цветы к Мемориальному комплексу Алии Молдагуловой
    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область для участия в международном молодежном военно-патриотическом сборе «Айбын».

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Регионы Алия Молдагулова Актюбинская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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