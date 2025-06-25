Глава государства: Служба в армии – это высокая честь

По словам Президента, в нынешнее нестабильное время важно сохранять приверженность исторической правде и помнить уроки Великой Отечественной войны.

Фото: Акорда

– Необходимо, чтобы молодежь в полной мере осознавала ценность и цену мира. Вы все видите, что с каждым годом усиливаются глобальные противоречия и множатся межгосударственные конфликты. В этих непростых условиях особое значение приобретают взаимопонимание, доверие и согласие между нашими странами. Сегодняшние масштабные соревнования вносят значимый вклад в расширение наших многогранных связей с зарубежными странами, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

По мнению Главы государства, служба в армии – это высокая честь. Казахстан придает особое значение военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

– Сильная армия – оплот нашей Независимости и гарант динамичного развития страны. Сегодня в строю стоят по-настоящему патриотичные, смелые и крепкие духом граждане. Будущее казахстанской армии – в ваших руках! Вы также вносите свой вклад в строительство Справедливого и Безопасного Казахстана. Как Верховный главнокомандующий я твердо верю в нашу молодежь – образованную, честную и целеустремленную. В ближайшие дни вам предстоит продемонстрировать свою смекалку, силу и сноровку. Вы погрузитесь в атмосферу воинской службы и познакомитесь с передовыми технологиями современной армии. Истинный воин знает, что источник всех побед кроется в упорном труде, жесткой самодисциплине и ответственности. В ходе тактических игр вам также понадобятся смелость и решительность, взаимовыручка и слаженная работа в команде. Участники сбора от Казахстана – это лучшие воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз». Уверен, наши ребята не только достойно выступят на состязаниях, но и проявят себя как гостеприимные и радушные хозяева. Желаю вам всем научиться здесь новым по-настоящему важным навыкам, получить яркие и позитивные эмоции, приобрести хороших и верных друзей. Желаю всем успехов! – заявил Президент.

Фото: Акорда

В рамках сбора юные участники продемонстрируют свои способности в интеллектуальной игре «Айбын дарыны», технологическом конкурсе Smart Sarbaz и творческом состязании «Айбын жұлдызы». Программа также включает стрельбу из пневматической винтовки, разборку и сборку автомата Калашникова.

Помимо этого, участников ждут спортивные соревнования, военно-тактическая игра «Күшіміз бірлікте», традиционный вечер у костра с исполнением патриотических песен.

Фото: Акорда

Затем торжественным маршем на площади прошли участники сбора «Айбын», представляющие Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Россию, Узбекистан и Казахстан.

После церемонии открытия министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов презентовал Главе государства инновационный учебно-тренировочный комплекс подготовки операторов FPV-дронов и летного состава, оснащенный современными тренажерами и симуляторами.



Также Президент ознакомился с проектами кружка юных робототехников Smart sarbaz.



Фото: Акорда