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    11:44, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Более 10,5 тысячи обращений получили судьи Конституционного суда Казахстана

    Конституционный суд Казахстана получил более 10,5 тысячи обращений граждан. Об этом сообщила его председатель Эльвира Азимова, выступая с посланием о состоянии конституционной законности на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конституционный суд РК
    Фото: Конституционный суд РК

    По ее словам, чаще всего люди обращаются по вопросам уголовного, административного, гражданского, земельного, налогового и социального законодательства.

    Многие из писем и заявлений содержат не только просьбы разъяснить законы, но и конкретные предложения, как их улучшить. Эти инициативы, считает Эльвира Азимова, стоит учитывать в работе Министерства юстиции, в том числе в проектах «Открытые НПА» и при оказании юридических консультаций с применением искусственного интеллекта.

    — Конституционная законность невозможна без качественного нормотворчества. С начала своей деятельности Конституционный суд принял около 400 постановлений, — добавила она.

    Из них 72 итоговых решения касались проверки законов и нормативных актов, 33 уже реализованы, а 14 сейчас находятся в процессе исполнения. По словам Эльвиры Азимовой, решения суда уже помогли улучшить законодательство:

    • оптимизированы нормы о госпошлине;
    • расширен доступ к кассационной защите;
    • уточнены дисциплинарные гарантии судей;
    • защищены права на усыновление, свободу труда и социальные права родителей;
    • устранены неконституционные положения в налогах, исполнении наказаний и госрегулировании;
    • дано толкование нормы Конституции, исключающее прокурорскую санкцию как альтернативу судебному решению при лишении жилища.

    Сейчас в работе остаются 14 решений. Они затрагивают такие важные вопросы, как замена присяжных заседателей, защита социальных прав детей и родителей, доступ к госслужбе, право собственности, наследование и страхование, а также право осужденных на квалифицированную помощь.

    Кроме того, глава Конституционного суда предложила рассмотреть целый ряд законодательных инициатив. Среди них — изменение норм об усыновлении и алиментах, уточнение правил замены присяжных, регулирование наследования, страхования, игорного бизнеса, а также учет ухода родителя за ребенком в трудовом стаже при назначении пенсии. Отдельно она подняла тему защиты пенсионных накоплений и прав людей с погашенной судимостью при допуске к госслужбе.

    Ранее Сенат освободил от должностей судей Верховного суда Казахстана. 

    Теги:
    Закон и право Конституционный суд Парламент Общество
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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