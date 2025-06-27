Более 10,5 тысячи обращений получили судьи Конституционного суда Казахстана

По ее словам, чаще всего люди обращаются по вопросам уголовного, административного, гражданского, земельного, налогового и социального законодательства.

Многие из писем и заявлений содержат не только просьбы разъяснить законы, но и конкретные предложения, как их улучшить. Эти инициативы, считает Эльвира Азимова, стоит учитывать в работе Министерства юстиции, в том числе в проектах «Открытые НПА» и при оказании юридических консультаций с применением искусственного интеллекта.

— Конституционная законность невозможна без качественного нормотворчества. С начала своей деятельности Конституционный суд принял около 400 постановлений, — добавила она.

Из них 72 итоговых решения касались проверки законов и нормативных актов, 33 уже реализованы, а 14 сейчас находятся в процессе исполнения. По словам Эльвиры Азимовой, решения суда уже помогли улучшить законодательство:

оптимизированы нормы о госпошлине;

расширен доступ к кассационной защите;

уточнены дисциплинарные гарантии судей;

защищены права на усыновление, свободу труда и социальные права родителей;

устранены неконституционные положения в налогах, исполнении наказаний и госрегулировании;

дано толкование нормы Конституции, исключающее прокурорскую санкцию как альтернативу судебному решению при лишении жилища.

Сейчас в работе остаются 14 решений. Они затрагивают такие важные вопросы, как замена присяжных заседателей, защита социальных прав детей и родителей, доступ к госслужбе, право собственности, наследование и страхование, а также право осужденных на квалифицированную помощь.

Кроме того, глава Конституционного суда предложила рассмотреть целый ряд законодательных инициатив. Среди них — изменение норм об усыновлении и алиментах, уточнение правил замены присяжных, регулирование наследования, страхования, игорного бизнеса, а также учет ухода родителя за ребенком в трудовом стаже при назначении пенсии. Отдельно она подняла тему защиты пенсионных накоплений и прав людей с погашенной судимостью при допуске к госслужбе.

Ранее Сенат освободил от должностей судей Верховного суда Казахстана.