Сенат освободил от должностей судей Верховного суда Казахстана
На пленарном заседании сегодня, 26 июня, сенаторы Парламента Казахстана поддержали представление Президента и приняли постановление об освобождении от должностей судей Верховного суда, передает корреспондент агентства Kazinform.
Депутаты проголосовали за освобождение от должностей Президента судей Верховного суда Амира Досжана и Германа Нурбаева. Решение принято после предварительного рассмотрения вопроса на заседании профильного комитета Сената.
Кроме того, ранее сенаторы приняли постановление об освобождении от должности судьи Верховного суда Сары Жармухамбетовой в связи с ее отставкой.