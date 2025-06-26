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    10:16, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Сенат освободил от должностей судей Верховного суда Казахстана

    На пленарном заседании сегодня, 26 июня, сенаторы Парламента Казахстана поддержали представление Президента и приняли постановление об освобождении от должностей судей Верховного суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис Сенат
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Депутаты проголосовали за освобождение от должностей Президента судей Верховного суда Амира Досжана и Германа Нурбаева. Решение принято после предварительного рассмотрения вопроса на заседании профильного комитета Сената.

    Кроме того, ранее сенаторы приняли постановление об освобождении от должности судьи Верховного суда Сары Жармухамбетовой в связи с ее отставкой.                                                                                                                                                                       

    Теги:
    Кадровые назначения Сенат Верховный суд
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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