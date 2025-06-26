Сенат освободил от должностей судей Верховного суда Казахстана

Депутаты проголосовали за освобождение от должностей Президента судей Верховного суда Амира Досжана и Германа Нурбаева. Решение принято после предварительного рассмотрения вопроса на заседании профильного комитета Сената.

Кроме того, ранее сенаторы приняли постановление об освобождении от должности судьи Верховного суда Сары Жармухамбетовой в связи с ее отставкой.