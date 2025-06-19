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    14:20, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Сара Жармухамбетова освобождена от должности судьи Верховного суда

    Сенаторы на пленарном заседании сегодня, 19 июня, приняли постановление об освобождении Сары Жармухамбетовой от должности судьи Верховного суда Республики Казахстан в связи с ее уходом в отставку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЖАРМУХАМБЕТОВА Сара Азымбековна
    Фото: sud.gov.kz

    Сара Жармухамбетова родилась в Семипалатинской области (ныне — область Абай). В 1983 году окончила Казахский государственный университет по специальности «юриспруденция».

    Свою карьеру начала в Семипалатинской областной коллегии адвокатов, где работала стажером, затем адвокатом (1983–1992). Судебную деятельность продолжила на разных уровнях:
    — судья арбитражного и городского судов Семипалатинска (1997–2001);
    — судья Восточно-Казахстанского областного суда (1997–1998);
    — руководящие должности в управлении правовой экспертизы и аналитике в Астане (2001–2005);
    — заведующая организационно-аналитическим отделом Верховного суда РК (2005–2006);
    — председатель коллегии по гражданским делам ВКО (2006–2009);
    — председатель Есильского районного суда Астаны (2009–2012);
    — председатель Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны (2012–2014);
    — судья городского суда Астаны (2014–2015).

    С декабря 2015 года занимала должность судьи Верховного суда.

    Ранее Нургазы Абдиканов был освобожден от должности Верховного судьи.

    Теги:
    Верховный суд Отставки
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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