Сара Жармухамбетова освобождена от должности судьи Верховного суда
Сенаторы на пленарном заседании сегодня, 19 июня, приняли постановление об освобождении Сары Жармухамбетовой от должности судьи Верховного суда Республики Казахстан в связи с ее уходом в отставку, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сара Жармухамбетова родилась в Семипалатинской области (ныне — область Абай). В 1983 году окончила Казахский государственный университет по специальности «юриспруденция».
Свою карьеру начала в Семипалатинской областной коллегии адвокатов, где работала стажером, затем адвокатом (1983–1992). Судебную деятельность продолжила на разных уровнях:
— судья арбитражного и городского судов Семипалатинска (1997–2001);
— судья Восточно-Казахстанского областного суда (1997–1998);
— руководящие должности в управлении правовой экспертизы и аналитике в Астане (2001–2005);
— заведующая организационно-аналитическим отделом Верховного суда РК (2005–2006);
— председатель коллегии по гражданским делам ВКО (2006–2009);
— председатель Есильского районного суда Астаны (2009–2012);
— председатель Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны (2012–2014);
— судья городского суда Астаны (2014–2015).
С декабря 2015 года занимала должность судьи Верховного суда.
Ранее Нургазы Абдиканов был освобожден от должности Верховного судьи.