Сара Жармухамбетова освобождена от должности судьи Верховного суда

Сара Жармухамбетова родилась в Семипалатинской области (ныне — область Абай). В 1983 году окончила Казахский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Свою карьеру начала в Семипалатинской областной коллегии адвокатов, где работала стажером, затем адвокатом (1983–1992). Судебную деятельность продолжила на разных уровнях:

— судья арбитражного и городского судов Семипалатинска (1997–2001);

— судья Восточно-Казахстанского областного суда (1997–1998);

— руководящие должности в управлении правовой экспертизы и аналитике в Астане (2001–2005);

— заведующая организационно-аналитическим отделом Верховного суда РК (2005–2006);

— председатель коллегии по гражданским делам ВКО (2006–2009);

— председатель Есильского районного суда Астаны (2009–2012);

— председатель Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны (2012–2014);

— судья городского суда Астаны (2014–2015).

С декабря 2015 года занимала должность судьи Верховного суда.

Ранее Нургазы Абдиканов был освобожден от должности Верховного судьи.