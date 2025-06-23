Наказание за мелкое хулиганство ужесточат в Казахстане

— 10 января 2025 года был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях» (далее — КоАП). Кодекс был дополнен статьями 49-1, 49-2 и 914-1, предусматривающими внедрение института общественных работ. Указанные нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года, — сообщил глава Правительства.

Также он отметил, что усилены санкции по статье 434 КоАП, касающейся мелкого хулиганства. В частности:

по части 1 (Нецензурная брань в общественных местах) теперь предусмотрен штраф в размере 20 МРП (1 МРП — 3 932 тенге, итого 78 640 тенге), либо административный арест от 5 до 15 суток, либо обязательные общественные работы от 20 до 60 часов;

по части 2 (Действия, предусмотренные частью первой, совершенные повторно в течение года) — административный арест от 15 до 30 суток и обязательные общественные работы от 60 до 100 часов.

— Таким образом, вопрос ужесточения ответственности за хулиганские действия своевременно рассмотрен уполномоченными государственными органами и по нему приняты соответствующие меры, — добавил Олжас Бектенов.

Ранее мы писали, что в Астане начались рейды против вандалов.

Сколько казахстанцев оштрафовали за плевки в общественных местах — в материале корреспондента агентства Kazinform.