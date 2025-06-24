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    14:34, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана встретился с иностранными инвесторами

    На полях заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан состоялся ряд встреч Главы государства с участниками мероприятия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана встретился с иностранными инвесторами
    Фото: Акорда

    Входе беседы с президентом и главным исполнительным директором Wabtec Рафаэлем Сантаной было отмечено, что компания на протяжении многих лет выступает надежным партнером железнодорожной отрасли Казахстана, инвестировав в ее развитие более 230 млн долларов.

    Американская корпорация Wabtec признана одним из мировых лидеров в области транспортных технологий.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна рассчитывает на дальнейшее стратегическое сотрудничество по производству нового типа локомотивов, расширению сервисных центров, созданию центра компетенций и увеличению локализации производства.

    Ранее Глава государства провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Инвестиции Экономика
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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