Президент Казахстана встретился с иностранными инвесторами

Входе беседы с президентом и главным исполнительным директором Wabtec Рафаэлем Сантаной было отмечено, что компания на протяжении многих лет выступает надежным партнером железнодорожной отрасли Казахстана, инвестировав в ее развитие более 230 млн долларов.

Американская корпорация Wabtec признана одним из мировых лидеров в области транспортных технологий.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна рассчитывает на дальнейшее стратегическое сотрудничество по производству нового типа локомотивов, расширению сервисных центров, созданию центра компетенций и увеличению локализации производства.

Ранее Глава государства провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.