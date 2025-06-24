Президент Казахстана встретился с иностранными инвесторами
На полях заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан состоялся ряд встреч Главы государства с участниками мероприятия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Входе беседы с президентом и главным исполнительным директором Wabtec Рафаэлем Сантаной было отмечено, что компания на протяжении многих лет выступает надежным партнером железнодорожной отрасли Казахстана, инвестировав в ее развитие более 230 млн долларов.
Американская корпорация Wabtec признана одним из мировых лидеров в области транспортных технологий.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наша страна рассчитывает на дальнейшее стратегическое сотрудничество по производству нового типа локомотивов, расширению сервисных центров, созданию центра компетенций и увеличению локализации производства.
Ранее Глава государства провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов.