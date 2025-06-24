Глава государства провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов

Открывая заседание, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Совет по-прежнему служит надежной платформой для стратегического взаимодействия между государством и его международными партнерами.

– Вот уже более двух десятилетий этот форум играет ключевую роль в формировании инвестиционно ориентированной экосистемы Казахстана. При активном участии Совета мы намерены продолжить реализацию комплексных реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата, повышение прозрачности и упрощение условий ведения бизнеса в Казахстане, – сказал он.

Глава государства сообщил, что эксперты и аналитики предсказывают замедление темпов роста мирового ВВП примерно до 2,9 % в ближайшие годы.

– Мы наблюдаем усиление инфляционного давления, сбои в глобальных цепочках поставок и рост неопределенности в деловой среде. Такие тенденции могут еще больше ухудшить перспективы мировой экономики, что свидетельствует о необходимости конструктивного международного диалога. На фоне этих экономических вызовов экономики таких развивающихся стран, как Казахстан, сумели сохранить устойчивость к внешним потрясениям. За первые пять месяцев 2025 года экономика Казахстана выросла на 6%. Наибольший вклад в рост внесли транспорт и логистика, строительство, торговля, горнодобывающая промышленность и обрабатывающая отрасль, – добавил Президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, стратегическое расположение Казахстана, развитый человеческий капитал и твердая приверженность реформам создают широкие перспективы как для инвесторов, так и для национальной экономики.

Он рассказал о деятельности Инвестиционного штаба, призванного оперативно решать все вопросы инвесторов по принципу «здесь и сейчас». Было отмечено, что штаб способствовал решению вопросов по 137 инвестиционным проектам на сумму 70 млрд долларов, инициировал 140 поправок в законодательство, направленных на решение системных проблем инвесторов.

С текущего года ни один государственный орган не вправе проводить проверки, инициировать административные дела, подавать иски или вводить ограничения в отношении инвесторов без предварительного согласования с Генеральной прокуратурой.

– Мы также запустили Национальную цифровую инвестиционную платформу, которая объединяет государственные услуги для инвесторов в формате «единого окна» – от консультаций до получения разрешений. Кроме того, на рассмотрение Сената внесен новый Налоговый кодекс, призванный стимулировать деловую активность и поощрять частные инвестиции в экономику. Данный документ предусматривает целевые преференции для инвесторов, развивающих местное производство, а также поддержку экспортеров продукции с высокой добавленной стоимостью, – сказал Президент.

В своем выступлении Глава государства перечислил наиболее перспективные направления взаимодействия с инвесторами. В частности, он остановился на развитии индустриального потенциала Казахстана.

– Горнодобывающая отрасль остается основой обрабатывающего сектора нашей экономики. Осознавая глобальное значение горной промышленности и металлургии, Казахстан сформировал устойчивую, благоприятную для инвесторов юрисдикцию с прозрачным и всеобъемлющим законодательством. Проводимые реформы уже привлекли к геологоразведке в Казахстане таких крупных международных игроков, как Rio Tinto, Fortescue, Ivanhoe, First Quantum и Tech Resources. В новом Налоговом кодексе будет предусмотрен роялти-режим, стимулирующий углубленную переработку сырья внутри страны. Мы уверены, что богатая минерально-сырьевая база, современное законодательство о недропользовании и прозрачная налоговая система позволят Казахстану занять стратегическое положение в глобальной цепочке поставок критически важных минералов, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан делает решительные шаги к глубокой переработке сырья и промышленному производству нового поколения.

По его словам, в железнодорожном машиностроении Казахстан успешно сотрудничает с Wabtec, Alstom и Stadler. В частности, Alstom строит в стране сервисные центры и планирует выпуск локомотивов нового поколения с 2028 года, а Wabtec инвестирует 200 млн долларов в подвижной состав на альтернативном топливе. Stadler Rail построила завод производительностью 100 вагонов в год.

Глава государства указал на высокий потенциал агропромышленного сектора Казахстана. Как было отмечено, страна занимает 6-е место в мире по площади сельхозугодий и входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. В выступлении были приведены примеры успешной деятельности таких иностранных инвесторов, как PepsiCo, Fufeng Group и Dalian Hesheng, которые создают стабильный спрос на местную продукцию и внедряют передовые технологии.

Особое внимание в речи было уделено укреплению статуса Казахстана в качестве стратегического транзитного хаба за счет масштабной модернизации транспортной инфраструктуры.

– Мы планируем к 2029 году реконструировать 11 тысяч километров действующих железнодорожных путей и проложить еще 5 тысяч километров новых магистралей. В этом году на участке Достык – Мойынты на два года раньше запланированного срока будут запущены железнодорожные пути протяженностью 830 километров. Это позволит увеличить пропускную способность на этом стратегически важном направлении в пять раз. Мы работаем над расширением еще нескольких приоритетных коридоров, таких как Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз, Мойынты – Кызылжар и Алтынколь – Жетыген. Реализация данных проектов даст возможность увеличить объем транзитных грузов и скорость перевозок по железным дорогам Казахстана. Кроме того, ведется работа по повышению качества и безопасности автодорожной инфраструктуры. В прошлом году были открыты три крупные международные авторассы: Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Караганда –Алматы и Актобе – Атырау – Астрахань. Таким образом, протяженность автомагистралей страны увеличилась на 1600 километров. Это в два раза больше, чем было введено в эксплуатацию в 2023 году. В текущем году работы по строительству и модернизации охватили более 13 тысяч километров дорог по всей стране, – сказал Президент.

Также были открыты новые международные терминалы в аэропортах Алматы, Кызылорде и Шымкенте, что позволило увеличить их пропускную способность в шесть раз.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Казахстан входит в топ-30 по уровню цифровизации по версии ООН. Он сообщил, что с 2018 года количество финтех-компаний увеличилось в 4 раза, а в МФЦА зарегистрировано свыше 4000 участников, включая криптобиржи и платежные сервисы. Президент пригласил международных партнеров к сотрудничеству в развитии цифровой и ИИ-инфраструктуры.

– МФЦА занимает 1-е место в Восточной Европе и Центральной Азии в Индексе глобальных финансовых центров и лидирует в регионе по зеленым и цифровым финансам. Более 89% всех транзакций в Казахстане осуществляются уже безналичным способом оплаты, а использование мобильного банкинга выросло более чем на 460% за последние четыре года. Мы планируем создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и других целей. Стратегическое значение для нашей страны также имеет развитие искусственного интеллекта. Мы считаем, что ИИ является ключевым фактором будущего роста, конкурентоспособности и цифрового суверенитета государства, – добавил Президент.

В заключение Глава государства выразил уверенность в том, что долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество между государством и частным сектором будет играть ключевую роль в обеспечении устойчивого и инклюзивного экономического роста.

В ходе мероприятия выступили президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков, вице-президент АБР Бхаргав Дасгупта, главный исполнительный директор группы VEON Каан Терзиоглу, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, президент Alstom по регионам Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Мартан Вожур.