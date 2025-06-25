Президент дал старт XI международному военно-патриотическому сбору молодежи «Айбын»

В этом году масштабное мероприятие, объединившее около 800 участников из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана, проходит в Актюбинской области.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Сбор посвящен двум знаменательным датам: 80-летию Великой Победы и 100-летию Алии Молдагуловой.

Фото: Акорда

В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль военно-патриотического сбора в деле укрепления духа молодого поколения.

– В этом году «Айбын» посвящен 100-летию со дня рождения отважной дочери казахского народа, Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Подвиг бесстрашной девушки-снайпера золотыми буквами вписан в историческую летопись нашего народа и дружественных нам стран. Алия Молдагулова отправилась на фронт совсем юной, попав в самое пекло жестоких сражений. В кровопролитных боях она проявила подлинный пример героизма и беззаветной верности долгу. В этом году мы празднуем 80-летие Великой Победы, отдавая дань памяти и благодарности поколению победителей. Для Казахстана этот исторический юбилей имеет огромное значение. Наш народ внес неоценимый вклад в Победу, отстаивая идеалы свободы и справедливости. На фронт были призваны 1 миллион 200 тысяч наших соотечественников, около половины из которых погибли. Дни и ночи казахстанцы трудились на полях, заводах и фабриках, снабжая армию продовольствием, вооружением и боеприпасами. Мы всегда будем бережно хранить память о мужестве и стойкости наших доблестных воинов и тружеников тыла, преодолевших неимоверные испытания во имя мира и спокойствия на Земле, – сказал Глава государства.

Фото: Акорда

После церемонии открытия министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов презентовал Главе государства инновационный учебно-тренировочный комплекс подготовки операторов FPV-дронов и летного состава, оснащенный современными тренажерами и симуляторами

Фото: Акорда

Также Президент ознакомился с проектами кружка юных робототехников Smart sarbaz.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Ранее Глава государства возложил цветы к Мемориальному комплексу Алии Молдагуловой.