Когда заработает ракетный комплекс «Байтерек»

— По проекту «Байтерек» на сегодня проектно-сметная документация завершена. Сами работы уже начались. Запланировано по три запуска ежегодно. Тестовые запуски запланированы до 2027 года. Начиная с 2028 года уже будут сами запуски. Ежегодно с 2028 года планируется, что их будет четыре. И три из них уже российская сторона гарантировала, — сообщил Досжан Мусалиев на брифинге в Сенате.