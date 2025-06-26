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    11:46, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Когда заработает ракетный комплекс «Байтерек»

    Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Досжан Мусалиев прокомментировал запуск ракетного комплекса «Байтерек», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Когда заработает ракетный комплекс «Байтерек»
    Фото: pixabay

    — По проекту «Байтерек» на сегодня проектно-сметная документация завершена. Сами работы уже начались. Запланировано по три запуска ежегодно. Тестовые запуски запланированы до 2027 года. Начиная с 2028 года уже будут сами запуски. Ежегодно с 2028 года планируется, что их будет четыре. И три из них уже российская сторона гарантировала, — сообщил Досжан Мусалиев на брифинге в Сенате.

    Вице-министр добавил, что взаимодействие по проекту «Байтерек» идет по отдельному межправительственному соглашению с Россией.

    Напомним, строительство космического ракетного комплекса ведется на базе инфраструктуры КРК «Зенит-М» для запусков новых ракет-носителей «Союз-5». После вывода площадки из аренды российской стороной в 2018 году объект находится в эксплуатации казахстанскими специалистами. Завершение работ запланировано на май 2028 года. 

    Теги:
    МЦРИАП Россия Космос
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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