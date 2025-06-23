На страже порядка: Глава государства объявил благодарность группе казахстанцев

Объявлена Благодарность Ляззат Мукановой – матери Шалхара Акымгалиева, сотрудника батальона дорожно-патрульной полиции города Атырау, кавалера ордена «Айбын» III степени, героически погибшего в ходе спасения утопающего.

Фото: Акорда

Объявлена Благодарность Анель Забикулиной – супруге пожарного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аскара Забикулина, героически погибшего при исполнении служебного долга.

Фото: Акорда

Объявлена Благодарность Гульжан Байтурсыновой – супруге заместителя командира батальона дорожной полиции департамента полиции Алматы Ануара Байтурсынова, проявившего доблесть при обеспечении безопасности дорожного движения и в результате утратившего способность самостоятельно передвигаться.

Фото: Акорда

Объявлена Благодарность аксакалу села Шуйское Атбасарского района Акмолинской области Еркебаю Байжигитову за активное содействие обеспечению общественного порядкам.

Фото:Акорда

Объявлена Благодарность председателю совета аксакалов села Балуан Шолак Шуйского района Жамбылской области Есенгельди Текебаеву за активное участие в обеспечении общественного порядка. В селе с 2022 года не зафиксировано ни одного преступления.

Фото: Акорда

Благодарностью отмечена династия Зайнулиных – одна из самых уважаемых в системе органов внутренних дел Жамбылской области. Представители семьи, общий трудовой стаж которой составляет 63 года, вносят значительный вклад в укрепление общественного порядка.

Фото: Акорда

За профессионализм и добросовестную службу объявлена Благодарность старшему следователю департамента полиции города Алматы майору Жанне Шешмухановой, которая с 2013 года раскрыла более 500 сложных дел.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня на расширенной коллегии правоохранительных органов, поздравив всех полицейских и государственных служащих Казахстана с профессиональными праздниками. Кроме того, Президент объявил о начале недели «Закона и Порядка» и заявил о подписании Закона об амнистии к 30-летию Конституции. Также Глава государства предложил создать новое подразделение в системе МВД и заявил о необходимости запустить национальную платформу «Безопасный город.