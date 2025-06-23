Президент заявил о необходимости запустить национальную платформу «Безопасный город»

По его словам, здесь ключевую роль должно сыграть профильное министерство. Поручаю максимально оцифровать рабочие процессы – это повысит продуктивность работы и снизит коррупционные риски.

Требуется задействовать возможности искусственного интеллекта и «больших данных». С этой целью можно использовать наш новый суперкомпьютер, который сейчас готовится к запуску.

Технологии искусственного интеллекта могут помочь стандартизировать правоприменительную практику. Это позволит избежать ситуаций, когда одни и те же деяния квалифицируются совершенно по-разному, и граждане необоснованно вовлекаются в уголовный процесс.

- Таких случаев у нас немало: только с начала года в Администрацию Президента поступило три тысячи жалоб по вопросам досудебного производства, - подчеркнул Президент.

Имеются примеры эффективного использования цифровых технологий: запуск платформы «Заң мен Тәртіп», которая уже доступна через электронное правительство и наиболее популярные банковские приложения. Платформа значительно упростит обращение граждан в полицию, а значит, будет способствовать практической реализации принципа «нулевой терпимости» к правонарушениям.

- Во время поездки в Актюбинскую область я посетил Центр оперативного управления, откуда ведется круглосуточный видеомониторинг ситуации в городе с использованием искусственного интеллекта. Такие центры, значительно повышающие эффективность работы полиции, надо создать во всех городах и районах страны. Поручаю акимам регионов активизировать данную работу, - отметил Глава государства.

Кроме того, необходимо запустить национальную платформу «Безопасный город», которая объединит действующие системы видеонаблюдения с инструментами для распознания лиц, транспорта и анализа поведения граждан. Подобные технологические новации, как считает Касым-Жомарт Токаев, способны предотвратить противоправные действия, укрепить общественный порядок».

Отдельно он остановился на профилактике интернет- и телефонных мошенничеств, рост которых наблюдается во всем мире. Зачастую эти преступления совершаются хорошо организованными преступными группами, действующими из-за рубежа, что существенно усложняет их расследование. Поэтому превентивная работа здесь обретает особое значение.



В прошлом году на базе Национального банка был создан современный антифрод-центр, который выявляет и блокирует сомнительные операции. Кроме того, внедряется солидарная ответственность банков и сотовых операторов за мошенничество с использованием их инфраструктуры.

- Крайне важно обеспечить надежную защиту персональных данных наших граждан. Для повышения финансовой грамотности населения, формирования в обществе иммунитета к мошенническим схемам предстоит усилить совместную работу с депутатами всех уровней, - сказал Президент.

Еще одна серьезная проблема – мошенники заманивают людей в свои схемы по отмыванию и выводу денег. Наши граждане передают им свои банковские счета в обмен на вознаграждения, не задумываясь о серьезных последствиях таких действий. За минувшие полтора года в эту деятельность вовлечено 50 тысяч человек, большая часть из которых, к сожалению, – молодежь. Ситуация требует принятия безотлагательных мер. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками следует выстроить эффективную систему раннего выявления и блокировки таких счетов.



Данный вопрос неразрывно связан с бесконтрольным оборотом сим-карт. Только в этом году выявлено почти 100 тысяч фактов их оформления на подставных лиц. Эти номера используются в самых разных преступных целях.



Глава государства поручил Правительству совместно с уполномоченными органами урегулировать продажу сим-карт и усилить ответственность мобильных операторов за их распространение.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня на расширенной коллегии правоохранительных органов, поздравив всех полицейских и государственных служащих Казахстана с профессиональными праздниками. Также Глава государства предложил создать новое подразделение в системе МВД.