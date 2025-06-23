Президент заявил о необходимости запустить национальную платформу «Безопасный город»
Нужно продолжить внедрять цифровые технологии и другие передовые решения в сферу обеспечения общественной безопасности. Об этом заявил Глава государства, выступая на расширенной коллегии правоохранительных органов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
По его словам, здесь ключевую роль должно сыграть профильное министерство. Поручаю максимально оцифровать рабочие процессы – это повысит продуктивность работы и снизит коррупционные риски.
Требуется задействовать возможности искусственного интеллекта и «больших данных». С этой целью можно использовать наш новый суперкомпьютер, который сейчас готовится к запуску.
Технологии искусственного интеллекта могут помочь стандартизировать правоприменительную практику. Это позволит избежать ситуаций, когда одни и те же деяния квалифицируются совершенно по-разному, и граждане необоснованно вовлекаются в уголовный процесс.
- Таких случаев у нас немало: только с начала года в Администрацию Президента поступило три тысячи жалоб по вопросам досудебного производства, - подчеркнул Президент.
Имеются примеры эффективного использования цифровых технологий: запуск платформы «Заң мен Тәртіп», которая уже доступна через электронное правительство и наиболее популярные банковские приложения. Платформа значительно упростит обращение граждан в полицию, а значит, будет способствовать практической реализации принципа «нулевой терпимости» к правонарушениям.
- Во время поездки в Актюбинскую область я посетил Центр оперативного управления, откуда ведется круглосуточный видеомониторинг ситуации в городе с использованием искусственного интеллекта. Такие центры, значительно повышающие эффективность работы полиции, надо создать во всех городах и районах страны. Поручаю акимам регионов активизировать данную работу, - отметил Глава государства.
Кроме того, необходимо запустить национальную платформу «Безопасный город», которая объединит действующие системы видеонаблюдения с инструментами для распознания лиц, транспорта и анализа поведения граждан. Подобные технологические новации, как считает Касым-Жомарт Токаев, способны предотвратить противоправные действия, укрепить общественный порядок».
Отдельно он остановился на профилактике интернет- и телефонных мошенничеств, рост которых наблюдается во всем мире. Зачастую эти преступления совершаются хорошо организованными преступными группами, действующими из-за рубежа, что существенно усложняет их расследование. Поэтому превентивная работа здесь обретает особое значение.
В прошлом году на базе Национального банка был создан современный антифрод-центр, который выявляет и блокирует сомнительные операции. Кроме того, внедряется солидарная ответственность банков и сотовых операторов за мошенничество с использованием их инфраструктуры.
- Крайне важно обеспечить надежную защиту персональных данных наших граждан. Для повышения финансовой грамотности населения, формирования в обществе иммунитета к мошенническим схемам предстоит усилить совместную работу с депутатами всех уровней, - сказал Президент.
Еще одна серьезная проблема – мошенники заманивают людей в свои схемы по отмыванию и выводу денег. Наши граждане передают им свои банковские счета в обмен на вознаграждения, не задумываясь о серьезных последствиях таких действий. За минувшие полтора года в эту деятельность вовлечено 50 тысяч человек, большая часть из которых, к сожалению, – молодежь. Ситуация требует принятия безотлагательных мер. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками следует выстроить эффективную систему раннего выявления и блокировки таких счетов.
Данный вопрос неразрывно связан с бесконтрольным оборотом сим-карт. Только в этом году выявлено почти 100 тысяч фактов их оформления на подставных лиц. Эти номера используются в самых разных преступных целях.
Глава государства поручил Правительству совместно с уполномоченными органами урегулировать продажу сим-карт и усилить ответственность мобильных операторов за их распространение.
Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня на расширенной коллегии правоохранительных органов, поздравив всех полицейских и государственных служащих Казахстана с профессиональными праздниками. Также Глава государства предложил создать новое подразделение в системе МВД.