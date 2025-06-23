Касым-Жомарт Токаев предложил создать новое подразделение в системе МВД

Как отметил Президент, нельзя бороться только с последствиями преступлений и всех противоправных действий, надо выявлять и устранять предпосылки их возникновения, идти на опережение.

- По моему поручению разработан и внесен на рассмотрение Мажилиса проект нового Закона «О профилактике правонарушений». Новый закон позволит систематизировать государственную политику в этой сфере, расширить круг лиц, подлежащих профилактическому воздействию. Такой закон нужен, его следует принять как можно раньше. Прошу депутатов Парламента завершить работу над законопроектом до конца года, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, наряду с законодательными изменениями, требуются организационные преобразования. Назрела необходимость в создании отдельного подразделения в системе МВД, отвечающего за координацию профилактической работы.



Надо скорректировать и систему оценки эффективности правоохранительных органов – она должна учитывать результаты работы по предупреждению правонарушений. Большинство преступлений совершается лицами из неблагополучных семей. Именно на них необходимо направить основной фокус профилактической деятельности. Ключевая роль здесь отводится органам социальной защиты и местным властям.

Многие правонарушения происходят при схожих обстоятельствах, под действием одних и тех же факторов. При должном анализе их можно своевременно предупредить. Другими словами, нуждается в перезагрузке система прогнозирования преступных угроз и противодействия им. Для этого надо в полной мере реализовать потенциал Комитета по правовой статистике и специальным учетам. Данное ведомство не должно быть просто архивом отчетов, оно должно стать мозговым центром, занимающимся ранним выявлением и предупреждением рисков в сфере общественной безопасности.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня на расширенной коллегии правоохранительных органов, поздравив всех полицейских и государственных служащих Казахстана с профессиональными праздниками. Кроме того, Президент объявил о начале недели «Закона и Порядка».