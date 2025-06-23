Президент объявил о начале недели «Закона и Порядка»

Масштабная и важная задача – последовательное повышение уровня правовой культуры в обществе и совершенствование деятельности правоохранительной системы.

Касым-Жомарт Токаев остановился на некоторых ключевых приоритетах этой работы:



Следует всемерно продвигать принцип «Закон и Порядок». Казахи испокон веков чтили порядок и соблюдали законы Великой степи, это было неотъемлемой частью самосознания нашего народа.

Могущество тюркских каганатов, Золотой Орды и Казахского ханства базировалось на устойчивых государственных институтах и уникальных правовых системах. Своды законов Касым хана и Есим хана, «Жеті жарғы» Тауке хана служили Конституцией Великой степи. Эти нормы, передававшиеся из поколения в поколение, укрепили традиции государственности и оказали огромное влияние на развитие казахского общества. Во все времена в Великой степи ставили на первое место идеалы свободы и справедливости, чести и достоинства, солидарности и ответственности.

Поэтому принцип «Закон и Порядок» в полной мере соответствует мировосприятию и духу нашей нации. Следует предметно изучать и продвигать феноменальное правовое наследие наших предков для органичного укоренения в обществе позитивного правосознания».

Нужно создать такую гражданскую и культурную среду, в которой закон воспринимается как инструмент защиты прав и свобод, а не репрессий и подавления. Важно чтобы порядок стал по-настоящему всеобщей ценностью, а законопослушание – подлинным образом жизни для каждого. Достижение этой амбициозной цели требует консолидации усилий государственного аппарата и всего общества. Чтобы стать прогрессивной нацией, мы должны культивировать в обществе такие созидательные качества и ценности, как добропорядочность, уважение друг к другу, сдержанность и вежливость. Надо, чтобы граждане соблюдали законы и этические нормы не из принуждения, а исходя из своего внутреннего убеждения.

Только утвердив принцип «Закон и Порядок» в качестве базовой ценности, можно искоренить такие болезни общества, как семейно-бытовое насилие, вандализм, наркоторговля, лудомания. О необходимости бескомпромиссной борьбы с этими социальными пороками мы говорили в прошлом году на заседании Национального курултая.

Важно прививать подрастающему поколению созидательные установки, стремление к дисциплине и порядку. Это общая задача как родителей, так и системы образования. Именно в школах педагоги знакомят детей со значением правовых ценностей, формируют нормы поведения. Правительству надо пересмотреть воспитательную работу в учебных заведениях, усилив акцент на формировании уважительного отношения к закону.Следует еще со школьной скамьи закладывать в детях высокие качества «Адал азамат».

- Принцип «Закон и Порядок» тесно связан с культурой ответственного поведения в целом. Как вы знаете, по моей инициативе по всей стране проводится общенациональная акция «Таза Қазақстан». Она нашла широкую поддержку в обществе и превратилась в значимую часть идеологической платформы формирования прогрессивного общества. Экологическая кампания нацелена не только на благоустройство территорий, но и на продвижение чистоты и порядка в качестве фундаментальных ценностей. Ведь с заботы о чистоте вокруг начинается уважение к общественным нормам и закону, - отметил Президент.

В целом, к развитию правовой культуры граждан, как отметил Глава государства, нужно подойти комплексно и методично. Для поступательного укоренения идеалов добропорядочности и законопослушания как образа жизни объявляю о начале недели «Закона и Порядка». В ближайшие семь дней нам надо сосредоточиться на укреплении правовой культуры и повышении авторитета правоохранительной службы. Неделя «Закона и Порядка» – это не разовая акция, ее нужно рассматривать как системную меру, важную инициативу по повышению правовой грамотности граждан».