РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:05, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный Дню полиции

    Участниками праздничного мероприятия, проводимого в рамках тематической недели «Закон и Порядок», стали руководители правоохранительных структур, личный состав министерства внутренних дел, ветераны, а также родные полицейских, отдавших жизни во имя спасения граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.    

    концерт, посвященный Дню полиции
    Фото: Акорда

    В концертную программу вошли музыкальные произведения отечественных артистов. 

    концерт, посвященный Дню полиции
    Фото: Акорда

    Трогательной нотой мероприятия стал реквием в память о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. 

    концерт, посвященный Дню полиции
    Фото: Акорда

    Еще одним теплым моментом представления стало исполнение песни учениками полицейских классов «Жас сақшы».

    концерт, посвященный Дню полиции
    Фото: Акорда
    концерт, посвященный Дню полиции
    Фото: Акорда
    концерт, посвященный Дню полиции
    Фото: Акорда

    Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня на расширенной коллегии правоохранительных органов, поздравив всех полицейских и государственных служащих Казахстана с профессиональными праздниками. Кроме того, Президент объявил о начале недели «Закона и Порядка» и заявил о подписании Закона об амнистии к 30-летию Конституции. Также Глава государства предложил создать новое подразделение в системе МВД и заявил о необходимости запустить национальную платформу «Безопасный город.

    Теги:
    МВД РК Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Правоохранительные органы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают