Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный Дню полиции
Участниками праздничного мероприятия, проводимого в рамках тематической недели «Закон и Порядок», стали руководители правоохранительных структур, личный состав министерства внутренних дел, ветераны, а также родные полицейских, отдавших жизни во имя спасения граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В концертную программу вошли музыкальные произведения отечественных артистов.
Трогательной нотой мероприятия стал реквием в память о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.
Еще одним теплым моментом представления стало исполнение песни учениками полицейских классов «Жас сақшы».
Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня на расширенной коллегии правоохранительных органов, поздравив всех полицейских и государственных служащих Казахстана с профессиональными праздниками. Кроме того, Президент объявил о начале недели «Закона и Порядка» и заявил о подписании Закона об амнистии к 30-летию Конституции. Также Глава государства предложил создать новое подразделение в системе МВД и заявил о необходимости запустить национальную платформу «Безопасный город.