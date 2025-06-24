Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный Дню полиции

В концертную программу вошли музыкальные произведения отечественных артистов.

Фото: Акорда

Трогательной нотой мероприятия стал реквием в память о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

Фото: Акорда

Еще одним теплым моментом представления стало исполнение песни учениками полицейских классов «Жас сақшы».

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня на расширенной коллегии правоохранительных органов, поздравив всех полицейских и государственных служащих Казахстана с профессиональными праздниками. Кроме того, Президент объявил о начале недели «Закона и Порядка» и заявил о подписании Закона об амнистии к 30-летию Конституции. Также Глава государства предложил создать новое подразделение в системе МВД и заявил о необходимости запустить национальную платформу «Безопасный город.