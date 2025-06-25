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    19:02, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Количество обращений в казахстанские суды увеличилось на 18,1%

    Президент принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

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    Фото: Акорда

    Глава государства был проинформирован о результатах деятельности судебной системы за пять месяцев текущего года.

    Асламбек Мергалиев отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений в суды увеличилось на 18,1%, что свидетельствует о росте доверия граждан к судебной системе. Также наблюдается положительная динамика в применении примирительных процедур.

    В результате системных мер, направленных на повышение качества и расширение доступа к правосудию, существенно улучшились показатели защиты прав граждан в спорах с государством. В административном судопроизводстве по 57,8% таких дел решения были вынесены в пользу граждан и юридических лиц.

    Председатель Верховного суда также доложил о мерах по обеспечению конституционных прав и свобод личности в уголовном процессе.

    Во исполнение поручения Главы государства проведена ревизия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Разработан законопроект, направленный на усиление защиты прав граждан и предпринимателей, укрепление состязательности сторон, оптимизацию и дебюрократизацию уголовного процесса.

    Кроме того, Президенту была представлена информация о ходе цифровизации судебной системы и завершении формирования кассационных судов.

    Касым-Жомарт Токаев еще раз поздравил судей и работников судов с профессиональным праздником.

    Он подчеркнул важность дальнейшего совершенствования судебной системы в целях обеспечения верховенства закона, повышения качества правосудия, а также усиления независимости и ответственности судей.

    Ранее сообщалось о создании в Казахстане департамента кассационных судов.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Верховный суд Суды
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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