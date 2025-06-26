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    22:30, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Абиба Абужакынова поднялась на второе место в мировом рейтинге

    Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг спортсменов после завершившегося в Будапеште (Венгрия) чемпионата мира. Согласно обновленным данным, трое казахстанцев вошли в ТОП-10 сильнейших дзюдоистов в своих весовых категориях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

    Абиба Абужакынова
    Фото: t.me/olympickz

    В женском зачете Абиба Абужакынова (48 кг), которая впервые в истории казахстанского дзюдо вышла в финал чемпионата мира и завоевала серебро, поднялась на две строчки вверх и с 5662 очками заняла 2-е место в рейтинге.

    Среди мужчин олимпийский чемпион Парижа, чемпион мира Елдос Сметов, несмотря на то что в этом году ещё не выходил на татами, по-прежнему сохраняет 9-ю позицию в мировом рейтинге.

    Также бронзовый призёр Олимпиады в Париже и серебряный медалист чемпионата мира Гусман Кыргызбаев, благодаря своему выступлению на чемпионате мира, поднялся сразу на 7 позиций и вошёл в ТОП-10 лучших дзюдоистов мира.

    Кроме того, в категории до 60 кг Магжан Шамшадин поднялся на 19-е место, а Абылайхан Жубаназар (81 кг) и Нурлыхан Шархан (100 кг) сохранили свои позиции – 14-е и 26-е места соответственно. Мейирлан Максим, выступивший в весе до 90 кг, совершил рывок на 36 позиций вверх и теперь занимает 41-е место. Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира он уступил четырёхкратному чемпиону мира (три из них в командном зачёте) японцу Гоки Тадзиме.

    Ерасыл Кажыбаев, выступающий в категории свыше 100 кг, также улучшил своё положение после мирового первенства. Он поднялся на 7 позиций вверх и вошёл в ТОП-20 мирового рейтинга.

    Теги:
    Спорт Дзюдо Рейтинг
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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