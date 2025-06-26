Абиба Абужакынова поднялась на второе место в мировом рейтинге

В женском зачете Абиба Абужакынова (48 кг), которая впервые в истории казахстанского дзюдо вышла в финал чемпионата мира и завоевала серебро, поднялась на две строчки вверх и с 5662 очками заняла 2-е место в рейтинге.

Среди мужчин олимпийский чемпион Парижа, чемпион мира Елдос Сметов, несмотря на то что в этом году ещё не выходил на татами, по-прежнему сохраняет 9-ю позицию в мировом рейтинге.

Также бронзовый призёр Олимпиады в Париже и серебряный медалист чемпионата мира Гусман Кыргызбаев, благодаря своему выступлению на чемпионате мира, поднялся сразу на 7 позиций и вошёл в ТОП-10 лучших дзюдоистов мира.

Кроме того, в категории до 60 кг Магжан Шамшадин поднялся на 19-е место, а Абылайхан Жубаназар (81 кг) и Нурлыхан Шархан (100 кг) сохранили свои позиции – 14-е и 26-е места соответственно. Мейирлан Максим, выступивший в весе до 90 кг, совершил рывок на 36 позиций вверх и теперь занимает 41-е место. Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира он уступил четырёхкратному чемпиону мира (три из них в командном зачёте) японцу Гоки Тадзиме.

Ерасыл Кажыбаев, выступающий в категории свыше 100 кг, также улучшил своё положение после мирового первенства. Он поднялся на 7 позиций вверх и вошёл в ТОП-20 мирового рейтинга.