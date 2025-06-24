14:33, 24 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстанская легкоатлетка завоевала «серебро» на турнире в Польше
Предствительница команды Казахстана по легкой атлетике Кристина Овчинникова стала серебряным призером международного турнира Konopacka Warsaw Classic в Варшаве (Польша), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Спортсменка показала второй результат в соревнованиях по прыжкам в высоту.
Овчинникова завершила выступление на высоте 185 сантиметров.
Первое место заняла Юлия Левченко (Украина) — 192 см. На третью ступень пьедестала поднялась Алисия Высоцка (Польша) — 185 см.
Добавим, что ранее Кристина Овчинникова выиграла турнир в Греции.