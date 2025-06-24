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    14:33, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанская легкоатлетка завоевала «серебро» на турнире в Польше

    Предствительница команды Казахстана по легкой атлетике Кристина Овчинникова стала серебряным призером международного турнира Konopacka Warsaw Classic в Варшаве (Польша), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Предствительница команды Казахстана по легкой атлетике
    Фото: НОК РК

    Спортсменка показала второй результат в соревнованиях по прыжкам в высоту.

    Овчинникова завершила выступление на высоте 185 сантиметров.

    Первое место заняла Юлия Левченко (Украина) — 192 см. На третью ступень пьедестала поднялась Алисия Высоцка (Польша) — 185 см.

    Добавим, что ранее Кристина Овчинникова выиграла турнир в Греции.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Легкая атлетика НОК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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