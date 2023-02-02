Казахстанка завоевала «золото» крупного международного турнира по легкой атлетике

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АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова стала победительницей крупного турнира серии World Athletics Indoor Tour – Silver в Чехии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Кристина Овчинникова завоевала золотую медаль в прыжках в высоту.

В лучшей попытке спортсменка показала 190 сантиметров. Второе место у украинки Юлии Чумаченко (187 см). Третье место заняла чешка Микаэла Хруба (187 см).

Фото: пресс-служба Федерации