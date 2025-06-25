09:21, 25 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстан завоевал «золото» чемпионата Азии по борьбе
Жайдар Мукат принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии (U-17) по женской борьбе в Вунгтау (Вьетнам), передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК.
Спортсменка победила в финале весовой категории до 61 кг.
Во Вьетнаме с 21 по 26 июня проходит чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет.
Напомним, Казахстан завоевал три «золота» на молодежном чемпионате Азии по греко-римской борьбе.