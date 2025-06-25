РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:21, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал «золото» чемпионата Азии по борьбе

    Жайдар Мукат принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии (U-17) по женской борьбе в Вунгтау (Вьетнам), передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК.

    Жайдар Мукат
    Фото: Instagram / @odo_kures_turleri

    Спортсменка победила в финале весовой категории до 61 кг.

    Во Вьетнаме с 21 по 26 июня проходит чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет.

    Напомним, Казахстан завоевал три «золота» на молодежном чемпионате Азии по греко-римской борьбе.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Вьетнам Борьба
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают