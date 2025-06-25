Казахстан завоевал «золото» чемпионата Азии по борьбе

Спортсменка победила в финале весовой категории до 61 кг.

Во Вьетнаме с 21 по 26 июня проходит чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет.

Напомним, Казахстан завоевал три «золота» на молодежном чемпионате Азии по греко-римской борьбе.