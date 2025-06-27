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    17:08, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент РК принял участие в заседании ВЕЭС в расширенном составе

    Глава государства принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент РК
    Фото: Акорда

    На встрече были обсуждены актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС, а также перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия в таких ключевых направлениях, как промышленность, транспорт и логистика, аграрный сектор, цифровизация и искусственный интеллект.

    Президент РК принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
    Фото: Акорда
    Президент РК принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
    Фото: Акорда
    Президент РК принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
    Фото: Акорда
    Президент РК принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
    Фото: Акорда

    В ходе заседания выступили Президент Ирана Масуд Пезешкиан (в формате видеообращения), Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, а также первый заместитель Премьер-министра Монголии Учрал Ням-Осорын.

    Путин
    Фото: Акорда
    Лукашенко
    Фото: Акорда
    Президент РК принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
    Фото: Акорда

    В следующем году председательство в ВЕЭС переходит к Республике Казахстан. 

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана ЕАЭС Внешняя политика Казахстана ВЕЭС
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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