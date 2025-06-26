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    23:28, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Архивные документы о культуре Казахстана нашли в Литве

    Среди обнаруженных документов — сведения о проведении дней казахского кино в 1975 году в городе Вильнюсе, визите делегации киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова в Литву, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

    Документы об истории и культуре Казахстана нашли в Литве
    Фото: МКИ РК

    В результате научно-исследовательской работы, проведённой сотрудниками Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан, в Литовской Республике были выявлены материалы, имеющие отношение к истории и культуре нашей страны.

    Среди обнаруженных архивных документов — сведения о проведении дней казахского кино в 1975 году в городе Вильнюсе, визите делегации киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова в Литву, а также материалы о встречах народного артиста Казахской ССР Нурмухана Жантурина и лауреата государственной премии Казахской ССР имени Абая, режиссёра Султана Кожыкова с литовской аудиторией.

    Документы об истории и культуре Казахстана нашли в Литве
    Фото: МКИ РК

    Кроме того, зафиксированы уникальные сведения об участии литовских специалистов в освоении целины в бывшей Кокчетавской области. В частности, документы содержат информацию об их деятельности в пришкольных лагерях, медицинских учреждениях, строительной сфере, а также об их знакомстве с культурой, традициями и образом жизни казахского народа.

    Исследование провела кандидат исторических наук, заместитель директора Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан Сауле Сатаева. В рамках рабочей поездки ею были посещены центральные государственные архивы Вильнюса, Каунаса и Клайпеды.

    Документы об истории и культуре Казахстана нашли в Литве
    Фото: МКИ РК

    Состоялись также встречи с руководителями региональных архивов Литвы, в ходе которых были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров достигнута договорённость о проведении совместной фотовыставки, посвящённой образу казахских и литовских женщин конца XIX — начала XX века.

    Ранее на территории бывшего поселка шахтеров, где в конце XIX века зарождался Экибастуз, археологи обнаружили захоронение, принадлежащее итальянскому военнопленному. 

    Теги:
    фото из истории Культура Казахстан Минкультуры и информации Сотрудничество Литва История Казахстана История мира
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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