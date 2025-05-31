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    17:00, 31 Май 2025 | GMT +5

    Итальянец в степях Казахстана: в Экибастузе нашли загадочную могилу

    На территории бывшего поселка шахтеров, где в конце XIX века зарождался Экибастуз, археологи обнаружили захоронение, принадлежащее итальянскому военнопленному. Об этом корреспонденту агентства Kazinform сообщил исследователь-археолог Иван Трухин, проводивший исследования на территории действующего угольного разреза «Богатырь».

    Итальянец в степях Казахстана: в Экибастузе нашли загадочную могилу
    Фото из архива Ивана Трухина

    По словам И. Трухина, личность захороненного пока не установлена, однако некоторые детали позволяют сделать предварительные выводы.

    – На надгробии четко читается указание на итальянское происхождение. Форма надгробного памятника – в виде свитка – может свидетельствовать о том, что усопший, возможно, был офицером. Рядовым в подобных условиях, скорее всего, такие памятники не устанавливали, – отметил И. Трухин.

    Место, где было сделано открытие, связано с историей освоения Экибастуза: в 1898 году здесь начал формироваться поселок горняков, рядом располагались казармы, жилые дома и шахты. В годы Первой и Второй мировых войн на территории Казахстана находились лагеря военнопленных, в том числе и иностранных.

    Учитывая географическую специфику и исторический контекст, исследователь не исключает, что найденное захоронение может относиться к периоду Второй мировой войны.

    – Мы намерены направить запросы в архивы Омска и Томска для получения дополнительной информации. Возможно, там сохранились данные о перемещениях или размещении иностранных военнопленных в данном районе, – добавил И.Трухин.

    Работы на месте продолжаются. По итогам археологических и архивных исследований планируется установить точную личность захороненного и обстоятельства его пребывания в регионе.

    Ранее агентство Kazinform сообщало, что в Экибастузе были обнаружены захоронения венгерских военнопленных времен Первой мировой войны.

    Кроме того, в интервью Kazinform посол Венгрии отметил необходимость ускорения работы экспертов обеих стран по установлению судьбы венгерских военнопленных.


    Теги:
    Регионы Археология Экибастуз История Казахстана Павлодарская область
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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