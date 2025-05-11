В Экибастузе обнаружены захоронения венгерских военнопленных 1918 года
На территории угольного разреза «Богатырь» в Экибастузе были обнаружены захоронения венгерских военнопленных, датируемые 1918 годом. Об этом корреспонденту агентства Kazinform сообщил участник археологических экспедиций по Павлодарской области Иван Трухин.
По словам Трухина, обнаруженные останки принадлежат венгерским военнопленным, которые в начале XX века работали на Экибастузских угольных копях в качестве шахтеров. На месте захоронения работают археологи, которые занимаются идентификацией останков и изучением исторических документов.
— Это небольшое кладбище, 20, 30 могил, надгробья частично разрушены, но на двух мы прочитали надписи. Сейчас мы с партией «Аманат» хотим начать исследование. Будем связываться с посольством Венгрии. Может быть кто-то из родственников и жив, и если их это заинтересует, то это кладбище можно и облагородить, — рассказал археолог.
Специалист отметил, что работы по разработке месторождения временно приостановлены в зоне обнаружения захоронения, чтобы обеспечить безопасность исследований и сохранить историческую ценность находки.
Ранее стало известно, что новый музей-заповедник в Астане создаст 1 000 рабочих мест.