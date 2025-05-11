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    17:38, 11 Май 2025 | GMT +5

    В Экибастузе обнаружены захоронения венгерских военнопленных 1918 года

    На территории угольного разреза «Богатырь» в Экибастузе были обнаружены захоронения венгерских военнопленных, датируемые 1918 годом. Об этом корреспонденту агентства Kazinform сообщил участник археологических экспедиций по Павлодарской области Иван Трухин.

    В Экибастузе обнаружены захоронения венгерских военнопленных 1918 года
    Фото: Kazinform

    По словам Трухина, обнаруженные останки принадлежат венгерским военнопленным, которые в начале XX века работали на Экибастузских угольных копях в качестве шахтеров. На месте захоронения работают археологи, которые занимаются идентификацией останков и изучением исторических документов.

    В Экибастузе обнаружены захоронения венгерских военнопленных 1918 года
    Фото: Kazinform

    — Это небольшое кладбище, 20, 30 могил, надгробья частично разрушены, но на двух мы прочитали надписи. Сейчас мы с партией «Аманат» хотим начать исследование. Будем связываться с посольством Венгрии. Может быть кто-то из родственников и жив, и если их это заинтересует, то это кладбище можно и облагородить, — рассказал археолог.

    В Экибастузе обнаружены захоронения венгерских военнопленных 1918 года
    Фото: Kazinform
    В Экибастузе обнаружены захоронения венгерских военнопленных 1918 года
    Фото: Kazinform

    Специалист отметил, что работы по разработке месторождения временно приостановлены в зоне обнаружения захоронения, чтобы обеспечить безопасность исследований и сохранить историческую ценность находки.

    Ранее стало известно, что новый музей-заповедник в Астане создаст 1 000 рабочих мест.

    Теги:
    Регионы Археология Венгрия Экибастуз История Казахстана
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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