В Экибастузе обнаружены захоронения венгерских военнопленных 1918 года

По словам Трухина, обнаруженные останки принадлежат венгерским военнопленным, которые в начале XX века работали на Экибастузских угольных копях в качестве шахтеров. На месте захоронения работают археологи, которые занимаются идентификацией останков и изучением исторических документов.

Фото: Kazinform

— Это небольшое кладбище, 20, 30 могил, надгробья частично разрушены, но на двух мы прочитали надписи. Сейчас мы с партией «Аманат» хотим начать исследование. Будем связываться с посольством Венгрии. Может быть кто-то из родственников и жив, и если их это заинтересует, то это кладбище можно и облагородить, — рассказал археолог.

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

Специалист отметил, что работы по разработке месторождения временно приостановлены в зоне обнаружения захоронения, чтобы обеспечить безопасность исследований и сохранить историческую ценность находки.

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