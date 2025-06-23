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    10:44, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан впервые выиграл молодежный чемпионат Азии по пляжному волейболу

    В Ройете (Таиланд) завершился молодежный чемпионат Азии по пляжному волейболу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстан впервые выиграл молодежный чемпионат Азии по пляжному волейболу
    Фото: Национальный олимпийский комитет РК

    Представители команды Казахстана Клим Рюхов и Владислав Мастихин принесли стране золотую медаль. В финале дуэт со счетом 2:0 (21:19, 21:16) обыграл первую сборную Китая.

    Стоит отметить, что впервые в истории казахстанские волейболисты победили на молодежном чемпионате Азии. До этого в активе наших команд были только вторые и третьи места.

    Ранее сообщалось, что Александр Бублик одержал победу на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии НОК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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