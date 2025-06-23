Казахстан впервые выиграл молодежный чемпионат Азии по пляжному волейболу

Представители команды Казахстана Клим Рюхов и Владислав Мастихин принесли стране золотую медаль. В финале дуэт со счетом 2:0 (21:19, 21:16) обыграл первую сборную Китая.

Стоит отметить, что впервые в истории казахстанские волейболисты победили на молодежном чемпионате Азии. До этого в активе наших команд были только вторые и третьи места.

Ранее сообщалось, что Александр Бублик одержал победу на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open.