10:44, 23 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстан впервые выиграл молодежный чемпионат Азии по пляжному волейболу
В Ройете (Таиланд) завершился молодежный чемпионат Азии по пляжному волейболу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Представители команды Казахстана Клим Рюхов и Владислав Мастихин принесли стране золотую медаль. В финале дуэт со счетом 2:0 (21:19, 21:16) обыграл первую сборную Китая.
Стоит отметить, что впервые в истории казахстанские волейболисты победили на молодежном чемпионате Азии. До этого в активе наших команд были только вторые и третьи места.
Ранее сообщалось, что Александр Бублик одержал победу на престижном турнире ATP 500 Terra Wortmann Open.