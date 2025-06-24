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    09:50, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанка впервые принята на стажировку в академию театра «Ла Скала»

    Казахстанская солистка Айгерим Алтынбек принята на стажировку в Академию театра «Ла Скала», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК.

    Айгерим Алтынбек
    Фото: Минкультуры и информации РК

    На предварительном этапе, проходившем в формате анализа видеозаписей, приняли участие более четырехсот кандидатов, отобраны 12 лучших исполнителей, в число которых вошла Айгерим Алтынбек.

    Оперная певица Айгерим Алтынбек — лауреат многочисленных международных вокальных конкурсов. Ранее она вошла в число победителей конкурса оперного пения в Италии, приуроченного к 100-летию со дня рождения Джакомо Пуччини, заняла третье место на Международном конкурсе оперного пения имени Николая Гяурова в Модене (Италия), была удостоена специальной награды имени выдающейся итальянской оперной певицы Миреллы Френи. Также Айгерим заняла второе место на Международном вокальном конкурсе имени Ренаты Тебальди, в котором участвовали 470 участников со всего мира.

    25 июня в Астане состоится концерт всемирно известного певца Хосе Каррераса. Дебютанткой этого концерта будет Айгерим Алтынбек. В программе концерта прозвучат мировые оперные арии и популярные вокальные дуэты.

    27–28 июня Айгерим Алтынбек выступит в городе Неаполь (Италия) на юбилейном концерте Андреа Бочелли, где будет петь в дуэте с легендарным тенором. 

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Театр
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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