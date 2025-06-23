В Казахстане хотят установить по 15 камер видеонаблюдения на каждые 100 человек

— МВД широко применяет цифровые решения для профилактики правонарушений. В рамках проекта «Массовое оснащение населенных пунктов системами видеонаблюдения с выводом на оперативные центры управления» планируется максимально охватить территорию страны видеокамерами с доступом для органов внутренних дел (из расчета 15 видеокамер на 100 человек населения, что составляет потребность в 3 млн камер). На сегодняшний день в рамках проекта в общественных местах и на улицах работают 1,4 млн видеокамер. Из них 386 тысяч подключены к оперативным центрам управления полиции и дежурным частям, — отметил глава Правительства.

По данным Премьер-министра, с помощью систем видеонаблюдения были выявлены 5 тысяч преступлений и 317,3 тысячи административных правонарушений.

— Также проходит апробацию система распознавания лиц (19 тысяч камер с аналитическими функциями). С их помощью были установлены и задержаны 569 человек. В местах массового скопления граждан установлены «кнопки SOS» с видеокамерами, динамиками, микрофонами и кнопкой вызова полиции. Вопрос установки и увеличения количества камер видеонаблюдения находится на постоянном контроле, — добавил он.

Ранее мы писали, что с 1 сентября 2025 года наказание за мелкое хулиганство будет ужесточено.