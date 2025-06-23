Зачем повышают налоги для банков — пояснение министра нацэкономики

— Я считаю, что это такая стимулирующая мера, — сказал Жумангарин. — Для того, чтобы стимулировать кредитование реального сектора экономики.

По его словам, на сегодняшний день одним из основных факторов инфляции в стране стало именно потребительское кредитование.

— В том числе большую роль играет рассрочка, так называемая, — отметил министр. — Которая изнутри априори повышает цену на товар. Беря товар в рассрочку, ты фактически 10-15%, а то и 20% переплачиваешь, но об этом тебе не пишут. Все это влияет на цену товара и, естественно, на инфляцию, — пояснил он.

Жумангарин отметил, что потребление — одно из слагаемых ВВП, но в стране слишком много потребления на сегодняшний день.

Министр добавил, что тенденция активного роста потребительского кредитования наблюдается с 2017 года, а с 2022 года она усилилась. При этом, по его словам, даже повышение базовой ставки Национальным банком не оказывает должного влияния на ситуацию.

Ранее Сенат вернул в Мажилис новый Налоговый кодекс.