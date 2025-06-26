Суд огласил приговор по делу о гибели трех учителей в ДТП в Костанайской области

Согласно материалам дела, 16 декабря 2024 года на трассе Костанай — Аулиеколь — Сурган в Карасуском районе водитель фуры Volvo, Исмоилжон Розакулов, выехал на встречную полосу и столкнулся с минивеном Toyota Alphard. В результате аварии три пассажирки погибли на месте, а водитель и трое пассажиров, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы.

Фото: Дарья Аверченко

Суд приговорил Розакулова к 5 годам лишения свободы и лишил водительских прав на 7 лет. В качестве смягчающих обстоятельств были учтены чистосердечное признание и наличие у подсудимого малолетних детей. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Кроме того, суд пояснил, что согласно санкциям статьи 345 УК РК, максимальный срок лишения свободы может составлять 10 лет, поэтому заявление потерпевшей стороны о том, чтобы подсудимому дали 15 лет лишения свободы, не может быть удовлетворено.

Гражданские иски потерпевших были удовлетворены частично. Суд обязал взыскать моральную компенсацию семьям погибших — по 5 млн тенге (потерпевшая сторона Марина Абрамова и Ирина Лаврик). Также в солидарном порядке в адрес Талгата Сеитова — 800 тысяч тенге и пострадавшему несовершеннолетнему и его законным представителям, семье Черепановых — 1,5 млн тенге.

Фото: Дарья Аверченко

— При назначении суммы по взысканию суд учел, что преступление было совершено по неосторожности, а также материальное положение подсудимого, — заявила судья.

Кроме того, в адрес департамента полиции Костанайской области было направлено частное постановление на предмет установления административного правонарушения в отношении водителя минивэна. Во время следствия было установлено, что автомобиль являлся праворульным, управление которыми запрещено на территории РК.

Напомним, смертельная авария произошла на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган».

В ДТП столкнулись автомобили Volvo и Toyota Alphard — водитель грузового авто уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Погибли три человека — в управлении образования подтвердили, что погибшими оказались три педагога.