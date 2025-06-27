Единый платежный документ охватит села до конца года в Казахстане

- Масштабирование ЕПД коммунальных услуг до уровня села планируется завершить до конца IV квартала текущего года. Это позволит исключить асимметрию информации по коммунальным платежам в масштабе всей страны, так как на данном этапе ЕПД охватывает не все населенные пункты и не все коммунальные службы. На данный момент ведутся работы по реинжинирингу коммунальных услуг, - сообщила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова на брифинге СЦК.





Также, по ее словам, в IV квартале планируется реализовать пилотный запуск Единой платформы ЖКХ, которая предусматривает следующие модули:

Единая база абонентов;

Единый платежный документ;

Оцифрованные коммунальные услуги;

База коммунальной инфраструктуры и жилого фонда;

Аналитический модуль.

О внедрении Единой квитанции для коммунальных услуг в Казахстане, мы писали ранее. Квитанция разрабатывается для удобства плательщиков — вся информация будет собрана в одном документе.

Что будет с ценами на электроэнергию в этом году, ответили в Минэнерго РК.