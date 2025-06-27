Единый платежный документ охватит села до конца года в Казахстане
До конца IV квартала текущего года в Казахстане планируется завершить масштабирование Единого платежного документа (ЕПД) по коммунальным услугам до уровня сельских населённых пунктов, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Масштабирование ЕПД коммунальных услуг до уровня села планируется завершить до конца IV квартала текущего года. Это позволит исключить асимметрию информации по коммунальным платежам в масштабе всей страны, так как на данном этапе ЕПД охватывает не все населенные пункты и не все коммунальные службы. На данный момент ведутся работы по реинжинирингу коммунальных услуг, - сообщила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова на брифинге СЦК.
Также, по ее словам, в IV квартале планируется реализовать пилотный запуск Единой платформы ЖКХ, которая предусматривает следующие модули:
- Единая база абонентов;
- Единый платежный документ;
- Оцифрованные коммунальные услуги;
- База коммунальной инфраструктуры и жилого фонда;
- Аналитический модуль.
О внедрении Единой квитанции для коммунальных услуг в Казахстане, мы писали ранее. Квитанция разрабатывается для удобства плательщиков — вся информация будет собрана в одном документе.
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