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    18:52, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Единый платежный документ охватит села до конца года в Казахстане

    До конца IV квартала текущего года в Казахстане планируется завершить масштабирование Единого платежного документа (ЕПД) по коммунальным услугам до уровня сельских населённых пунктов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Долг казахстанцев за комуслуги превышает 150 млрд тенге
    Фото: freepik.com

    - Масштабирование ЕПД коммунальных услуг до уровня села планируется завершить до конца IV квартала текущего года. Это позволит исключить асимметрию информации по коммунальным платежам в масштабе всей страны, так как на данном этапе ЕПД охватывает не все населенные пункты и не все коммунальные службы. На данный момент ведутся работы по реинжинирингу коммунальных услуг, - сообщила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова на брифинге СЦК. 

    Также, по ее словам, в IV квартале планируется реализовать пилотный запуск Единой платформы ЖКХ, которая предусматривает следующие модули:

    • Единая база абонентов;
    • Единый платежный документ;
    • Оцифрованные коммунальные услуги;
    • База коммунальной инфраструктуры и жилого фонда;
    •  Аналитический модуль.

    О внедрении Единой квитанции для коммунальных услуг в Казахстане, мы писали ранее. Квитанция разрабатывается для удобства плательщиков — вся информация будет собрана в одном документе. 

    Что будет с ценами на электроэнергию в этом году, ответили в Минэнерго РК.

    Теги:
    Комуслуги Цены и тарифы Министерство промышленности и строительства
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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