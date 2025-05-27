Что будет с ценами на электроэнергию в этом году — ответ Минэнерго РК

По его словам, тарифы на электроэнергию утверждаются раз в год, и последний раз их повысили 1 февраля 2025 года.

— Мы утверждаем только тарифы на электроэнергию на уровне генерации. Рост, естественно, происходит, но мы поднимаем его раз в год — он произошел с 1 февраля, поэтому в ближайший год этого роста не будет, до 1 января следующего. Только в случае чрезвычайных обстоятельств — например, если произойдет рост цен на уголь, — ответил Сунгат Есимханов на брифинге в Правительстве.

Он также отметил, что за тепло и розничный рынок отвечает комитет по регулированию естественных монополий. У министерства энергетики нет компетенции решать цены в этой сфере.

— Что касается причин повышения тарифов на электроэнергию, к ним относятся рост стоимости угля, увеличение заработных плат в связи с кадровыми вопросами, а также значительный рост стоимости запасных частей. Все эти факторы мы обязаны учитывать для обеспечения надежности энергоснабжения, но, конечно, в рамках установленных инфляционных коридоров, — пояснил вице-министр.

Ранее сообщалось, что в Астане может измениться тариф на тепловую энергию.