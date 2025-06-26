В Казахстане есть режиссеры с международным потенциалом - Еренбак Тойкенов

- Расскажите, как Вы узнали о проекте и как проходил отбор?

- О Венском проекте оперной Академии я узнал через коллег и профессиональное сообщество. Это довольно престижная программа, где ежегодно собираются молодые таланты со всего мира. Чтобы попасть туда, нужно было пройти конкурсный отбор, представить портфолио, режиссерские видеоработы, биографию и мотивационное письмо. Очень приятно, что меня отобрали из множества кандидатов. Я очень благодарен за это доверие.

- Что для Вас значит быть одним из четырёх режиссёров, отобранных со всего мира?

-Это большая честь и ответственность быть среди четырех режиссеров, приглашенных в Вену. Это подтверждение, что мой путь и мой труд не напрасны. Я представляю не только себя, но и казахстанскую театральную школу, и наш Казахстан. Это возможность показать, что в Казахстане есть режиссеры с международным потенциалом и своим собственным художественным языком. Сейчас многие театральные деятели знают «Астана Опера», потому что мы работаем со многими звездами, художниками, постановщиками, режиссерами со всего мира.

Фото: из личного архива

-Как Вы пришли к профессии режиссёра? Где получили соответствующее образование?

-Сценическое искусство всегда было в моей жизни. С юности я занимался музыкой, театром, особенно оперой. Я окончил три вуза по специальности режиссура. Здесь я учился в Казахской национальной Академии. Юрий Иванович Ханинга, мой педагог, режиссер, заслуженный деятель, открывал кафедру актерского мастерства и режиссуры. И вот тогда он только начал набирать режиссеров. Потом моим педагогом был Маман Байсеркенов, народный артист Казахстана. Затем в Москве я закончил два вуза– это «Академия переподготовки», как оперный режиссер, потом институт театрального искусства «ГИТИС».

-Какие спектакли хотели бы поставить в Казахстане? Популярна ли опера в Казахстане, по Вашему мнению?

-В Казахстане, несмотря на все сложности, опера живет. Есть публика, которая ценит этот жанр. Мне хотелось бы ставить как национальные оперы, раскрывающие казахскую культуру и идентичность, так и мировую классику современным взглядом, но с уважением к стилю. Опера – это мост между культурами.

-Известно ли, с какими артистами или театрами Вы будете работать в Австрии? Уже знакомы с кем-то из команды?

-Да, Академия ежегодно сотрудничает с солистами, дирижерами и педагогами из ведущих театров Европы, Венской оперы, Зальцбургского фестиваля и других. Но пока я лично не знаком со всеми участниками команды, но уже получил список постановок и начал подготовку. Есть эскизы, есть концепции, но это будет хороший шанс завязать творческие связи. Для меня очень интересно поработать с британским режиссером Тимом Клэйдоном. Он работал в «Чикаго Опера», в «Метрополитен Опера». Мы с ним поработаем над операми «Так поступают все женщины». Он довольно известный режиссер в сфере оперного искусства. Работал над постановками в Японии и в европейских театрах. Мне очень интересно поработать с ним, так как он не только режиссер, он и воздушный хореограф.

-Кто из мировых или отечественных режиссёров повлиял на Ваше видение театра?

-Я ориентируюсь на Роберта Карсена, канадского оперного и театрального режиссёра. С теми, с которыми я работал, это Арно Бернар. На сегодняшний день его постановки на мировых оперных площадках. Также Джанкарло дель Монако, мы с ним до сих пор в очень теплых отношениях. Он меня всегда поддерживает. Моя первая опера была в качестве ассистента Джанкарло дель Монако. Мы выпустили оперу «Абай».

-Есть ли планы показать спектакль в Казахстане после премьеры в Австрии?

-Мы должны развивать мобильность казахстанского театра, особенно оперы. И эта опера, скорее всего, подошла бы даже итальянскому драматическому театру Пикколо.

Фото: из личного архива

-Какие ожидания у Вас от этой постановки — как творческие, так и профессиональные?

-Во-первых, я хочу выйти из привычных рамок, попробовать новые художественные методы. Это возможность поработать в другой театральной системе, в международной команде, почувствовать другой уровень профессиональной дисциплины и свободы.

-Какой совет Вы бы дали молодым казахстанским режиссёрам, стремящимся к международному признанию?

-Надо трудиться, надо работать много и честно, не бояться живой конкуренции, идти вперед и учиться у лучших и сохранять свою индивидуальность, не потерять себя.

— Это Ваш первый международный проект? Каково работать в другой культурной среде?

-Я уже принимал участие в международных конкурсах в Италии, Германии и России. Но новый проект будет первым крупнейшим проектом для меня за рубежом. Работа в другой культурной среде – это вызов и возможность. Нужно быть гибким и уметь адаптироваться.

-Какие особенности австрийской театральной традиции Вам уже известны, и как Вы планируете с ними взаимодействовать?

-Австрийская оперная школа, насколько мне известно, отличается высоким уровнем исполнительства, точностью и уважением к традиции, но при этом она открыта к эксперименту. Дальше время покажет, будем изучать, учиться. Для меня большой интерес вызывает работа с режиссером-постановщиком Тимом Клэйдоном.

Ранее сообщалось о том, что казахстанская оперная певица Айгерим Алтынбек принята на стажировку в Академию театра «Ла Скала».