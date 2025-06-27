ЕАЭС должен возглавить процессы цифровизации и ИИ - Глава государства

– На мой взгляд, важно своевременно использовать окно возможностей, чтобы упрочить нашу роль в формирующемся цифровом миропорядке. Безусловно, искусственный интеллект несет и вызовы, характерные для любой технологической революции. Это такие риски, как неравенство в доступе к технологиям, сокращение традиционных рабочих мест, ограничение цифрового суверенитета, включая зависимость от глобальных цифровых монополий. Есть опасность, что небольшая группа достаточно высокоразвитых стран могут выйти в лидеры мирового развития и возглавить этот процесс, а большая часть современного мира окажется на обочине. Мне кажется, именно ЕАЭС должен возглавить данный процесс или, во всяком случае, не допустить отставания, – подчеркнул Президент.

Глава государства предложил в рамках председательствования Казахстана в ВЕЭС в следующем году посвятить одно из заседаний вопросам объединения усилий в области развития искусственного интеллекта.



Касым-Жомарт Токаев также рассказал о проводимой Казахстаном работе по укреплению потенциала в данной стратегически важной сфере.

– Мы последовательно развиваем национальную цифровую инфраструктуру и в самое ближайшее время запускаем суперкомпьютер с высокой вычислительной мощностью. Его ресурсы будут направлены на научные исследования, моделирование, обработку больших данных и решение сложных инженерных задач. В Казахстане создан Совет по развитию искусственного интеллекта, планируется принятие профильного закона. Эти шаги нацелены на формирование в нашей стране прочной институциональной основы для применения искусственного интеллекта, – сказал он.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял участие в Евразийском экономическом форуме.