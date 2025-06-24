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    09:03, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил судей и работников суда с профессиональным праздником

    Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем судьи и работника суда опубликовала пресс-служба Акорды, передает агентство Kazinform.

    Акорда Ақорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов /Kazinform

    Уважаемые судьи и работники суда!

    Поздравляю вас с профессиональным праздником!

    Для всех, кто связан с отправлением правосудия, нынешний год имеет особое символическое значение. 30 лет назад была принята Конституция Казахстана — прочный фундамент нашей Независимости, соблюдения прав и свобод граждан.

    Сильная и независимая судебная система играет ключевую роль в обеспечении верховенства права, утверждении основополагающего принципа «Закон и Порядок». Мы последовательно реализуем системные реформы в этой стратегически важной сфере. Постоянно совершенствуется судопроизводство, оптимизируются управленческие процессы, внедряются передовые цифровые технологии. Уже с 1 июля начнут свою работу три самостоятельных кассационных суда — по уголовным, гражданским и административным делам. Это значительно расширит институциональные возможности граждан и бизнеса для отстаивания своих прав и законных интересов.

    Вера людей в справедливость во многом зависит от профессионализма судей, их принципиальности и беспристрастности при рассмотрении любого дела. Это высокая и ответственная миссия, которая требует безупречных юридических знаний, твердой приверженности букве и духу закона.

    Выражаю благодарность судейскому корпусу, работникам и ветеранам судов за добросовестный труд и верность призванию.

    Уверен, вы внесете важный вклад в построение подлинно Справедливого Казахстана.

    Желаю всем здоровья, благополучия и успехов!

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Поздравления Суды
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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