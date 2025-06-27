15:12, 27 Июнь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Во Дворце Независимости главы государств – члены ЕАЭС в узком составе обсудили перспективы дальнейшего развития экономической интеграции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Наряду с Президентом Казахстана в заседании участвовали Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Премьер-министр Армении Никол Пашинян (по ВКС), Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин.
Ранее Касым-Жомарт Токаев принял участие в Евразийском экономическом форуме.