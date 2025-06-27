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    15:12, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

    Во Дворце Независимости главы государств – члены ЕАЭС в узком составе обсудили перспективы дальнейшего развития экономической интеграции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

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    Фото: Акорда

    Наряду с Президентом Казахстана в заседании участвовали Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Премьер-министр Армении Никол Пашинян (по ВКС), Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин.

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    Фото: Акорда
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    Фото: Акорда

    Ранее Касым-Жомарт Токаев принял участие в Евразийском экономическом форуме.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана ВЕЭС
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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