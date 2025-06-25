19:40, 24 Июнь 2025 | GMT +5
Гребля на байдарках и каноэ: Казахстан завоевал «бронзу» в Минске
В Минске (Беларусь) завершился международный турнир по гребле на байдарках и каноэ Кубок сильнейших, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Команда Казахстана отметилась на нем бронзовой медалью.
На третью ступень пьедестала поднялись Татьяна Токарницкая и Ольга Шмелева. Они стали третьими в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 метров.
Всего в соревнованиях приняли участие ниебцы из девяти стран.