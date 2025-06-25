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    19:40, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Гребля на байдарках и каноэ: Казахстан завоевал «бронзу» в Минске

    В Минске (Беларусь) завершился международный турнир по гребле на байдарках и каноэ Кубок сильнейших, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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    Фото: НОК

    Команда Казахстана отметилась на нем бронзовой медалью.

    На третью ступень пьедестала поднялись Татьяна Токарницкая и Ольга Шмелева. Они стали третьими в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 метров.

    Всего в соревнованиях приняли участие ниебцы из девяти стран.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Гребля на байдарках и каноэ
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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