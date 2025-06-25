Гребля на байдарках и каноэ: Казахстан завоевал «бронзу» в Минске

Команда Казахстана отметилась на нем бронзовой медалью.

На третью ступень пьедестала поднялись Татьяна Токарницкая и Ольга Шмелева. Они стали третьими в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 метров.

Всего в соревнованиях приняли участие ниебцы из девяти стран.