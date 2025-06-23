Президент Казахстана наградит старейшин сел, где нет преступности

- Полиция и другие структуры должны быть связующим звеном между властью и обществом. Для этого надо выстроить новую культуру взаимодействия с гражданами, полностью соответствующую нашему фундаментальному принципу: «Государство и граждане – единое целое». Безусловно, подвижки в этом направлении есть, но предпринимаемые попытки все еще недостаточно эффективны, потому что нет последовательности. Надо отойти от излишней бюрократии, которая мешает «живой» работе с людьми,- считает Касым-Жомарт Токаев.

Вера граждан в реальность реформ, справедливость и эффективность государства во многом зависит от профессионализма органов правопорядка, продолжил Президент. Нужно и дальше усиливать потенциал участкового инспектора, который на практике выступает ключевым посредником между государством и обществом.

- Особенно ярко это проявляется на селе, где участковый для местных жителей – и защитник, и правовой советник, и, нередко, последняя инстанция, к которой обращаются за справедливостью. Поэтому считаю, что для сельских участковых инспекторов нужно исчислять выслугу лет при присвоении званий в льготном порядке, то есть год службы за полтора. Обращаю внимание акимов регионов на необходимость улучшения жилищных условий и укрепления материально-технической базы участковых на селе, - поручил Глава государства.

Наряду с модернизацией деятельности участковых надо перестроить и работу патрульно-постовых служб. При взаимодействии с гражданами патрульные должны быть вежливыми и проявлять профессионализм. В то же время и граждане обязаны подчиняться всем законным требованиям полиции. Иначе порядка на дорогах не будет.

В целом, правоохранительная система нуждается в дальнейшем реформировании, нацеленном на повышение безопасности граждан и безукоризненное обеспечение принципов законности. Но реформы не могут и не должны осуществляться ради реформ. Их главная цель – усилить доверие общества к правоохранительной системе. Случаи несправедливости и равнодушия со стороны отдельных сотрудников накладывают тень на всех представителей силовых структур, отметил Президент.



Требуя от граждан и бизнеса соблюдения законов, каждый из вас должен показывать достойный пример. Только тогда возникнет истинное партнерство сотрудников полиции и граждан. Именно от ваших усилий зависит успех дальнейшего совершенствования правоохранительной деятельности.



При этом государство всегда будет уделять особое внимание всемерной поддержке всех, кто обеспечивает общественную безопасность и законность в стране. По моему поручению с этого года мы перешли на новую систему оплаты труда в силовых ведомствах. Она позволила повысить зарплаты сотрудников, в первую очередь, районного звена. К примеру, оклад оперуполномоченного полиции с трехлетним стажем увеличился на 60%.



Мы продолжим принимать комплексные меры по усилению правовой и социальной защищенности стражей порядка. Важно создавать условия и стимулы для курсантов ведомственных вузов – это будущее наших силовых структур. Считаю, что выпускникам академий, показавшим отличные результаты в учебе и поведении, нужно присваивать первоначальное звание «старший лейтенант». Надо также предоставить им возможность приоритетного выбора вакантных должностей. Правительству необходимо подготовить соответствующие законодательные поправки».

Продолжительная и безупречная служба в правоохранительных органах поощряется званием «почетный работник». Однако в отдельных структурах это высокое звание присваивается только руководящему звену. Среди рядовых сотрудников немало достойных кандидатов, долгие годы образцово исполняющих профессиональный долг.



Важно постоянно повышать профессионализм и укреплять моральный дух сотрудников.



Под эгидой Администрации Президента в прошлом году внедрена цифровая оценка кадрового состава правоохранительных органов, которая позволяет формировать объективные персональные рейтинги. Поручаю руководителям правоохранительных органов в основном исходить из цифровой оценки при выдвижении и поощрении сотрудников.



Все назначения должны опираться не на субъективные предпочтения, хотя, иногда, как говорил Ли Куан Ю, нужно доверять своему чутью и интуиции. Но, в целом, нужно полагаться на реальные заслуги, конкретные показатели и профессиональные достижения.



Каждый офицер должен быть уверен, что добросовестная служба обязательно будет оценена по достоинству.





- В целом, сформулированные сегодня направления нацелены на формирование новой модели обеспечения правопорядка и соблюдения законности. Необходимо продолжить перезагрузку правоохранительных органов, сочетая институциональные реформы и технологические новации. Я дал поручение в течение недели подготовить материал с указанием всех недостатков, существующих в правоохранительных органах. Эти недостатки имеют и служебный характер. Поэтому сегодня мы подробно о них не говорим, хотя, в целом, затронули эту тему. В течение недели такой документ будет направлен во все правоохранительные органы, и мы уже в закрытом формате обсудим эту работу, - сказал Президент.

- Вы добросовестно служите, посвятив свою жизнь борьбе с преступностью и охране общественного порядка. Это нелегкое, но благородное дело, достойный выбор настоящих патриотов. Спокойная и комфортная жизнь граждан, уверенное и поступательное развитие бизнеса, беззаботное и счастливое детство подрастающего поколения – это в первую очередь ваша заслуга. Благодаря неустанным усилиям сотрудников правоохранительных органов общественная безопасность надежно обеспечивается не только в крупных городах, но и в самых отдаленных уголках страны. Зачастую за этой стабильностью и спокойствием кроются примеры подлинного героизма, совершенного во имя Закона и Порядка. Доблесть и отвага сотрудников правоохранительных структур получают заслуженное признание и поддержку общества, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Недавно наши силовики провели масштабные операции по ликвидации крупной нарколаборатории в Алматинской области и транснациональной ОПГ в Мангистауской области. В результате нанесен серьезный удар по наркобизнесу. Участникам этих спецопераций вручены высокие государственные награды, напомнил Президент.

- Ваша повседневная работа сопряжена с повышенной опасностью. За годы Независимости при исполнении служебного долга погибли 842 сотрудника, более четырех с половиной тысяч получили ранения. Сегодня мы вручим награды родственникам трагически погибших героев. Важно хранить память об их беспримерных подвигах как пример самоотверженного служения обществу, - заявил Глава государства.

Президент предложил рассмотреть возможность присвоения ведомственным наградам имен героев, погибших при исполнении служебного долга. Увековечить память о них можно также в названиях улиц и правоохранительных учреждений, тем более такая практика уже имеется. Имя Халық қаһарманы Газиза Байтасова, героически погибшего при задержании террориста, присвоено одной из центральных улиц и учебному полигону в Таразе. В ближайшее время зрителям представят художественный фильм «Капитан Байтасов» о его жизни и подвиге. В честь Аскара Забикулина, пожертвовавшего жизнью при тушении пожара, в Астане названы пожарная часть и улица, на которой она расположена. Это настоящие герои мирного времени, которые до последнего дыхания сохраняли верность долгу и присяге.



Все, кто принимает решение служить закону и обществу, руководствуются идеалами справедливости и гуманизма, искренним желанием бороться с преступностью. Такие высокие моральные качества и ценности воспитываются в семье, прививаются личным примером. В правоохранительной системе немало сотрудников, продолжающих славные традиции своих отцов и матерей. Сегодня мы наградим представителей династии Зайнулиных, которая уже в третьем поколении стоит на страже общественной безопасности. Хочу выразить искреннюю признательность всем ветеранам правоохранительной системы. Ваша самоотверженная служба – достойный пример для подрастающего поколения.



Закон и Порядок в стране начинаются с простых вещей – чистых и безопасных улиц и дворов, взаимной солидарности и партнерства местных властей, предпринимателей и общественных активистов. В Акмолинской области реализуется проект «Зиялы қауым», который объединил для помощи участковым сельских акимов, аксакалов и руководителей крестьянских хозяйств.

- Важно поощрять такие примеры самоорганизации местных сообществ и ответственного гражданства. Сегодня я вручу награды старейшинам ряда сел, в которых уже на протяжении пяти лет нет преступности. В работе правоохранительных органов многое остается «за кадром». Это ежедневный кропотливый труд оперативников, следователей, прокуроров, криминалистов, патрульных, участковых, сотрудников других структур. Выражаю огромную благодарность за ваш добросовестный труд во благо Родины, которому вы преданы, несмотря на все риски. Каждый из вас заслуживает признания как профессионал высокого уровня, патриот и ответственный гражданин, - сказал Президент.

Далее Глава государства отметил, что нельзя утверждать, что в работе правоохранительных органов нет ошибок и недочетов. Однако не стоит и видеть ситуацию исключительно в черных красках. Наша общая обязанность, наш гражданский долг – сплоченно и самоотверженно трудиться во имя развития страны. Казахстан должен стать безопасным государством, в котором торжествуют Закон и Порядок.

- Мною дано поручение Администрации Президента и Совету безопасности в течение одной недели провести анализ деятельности правоохранительных органов, в котором будут открыто показаны все недостатки и предложены пути решения проблем. Это очень важная работа, которая найдет свое продолжение. В заключение вновь подчеркну, наш главный постулат – «Закон и Порядок». Желаю успехов в вашей работе!, - резюмировал Президент.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня на расширенной коллегии правоохранительных органов, поздравив всех полицейских и государственных служащих Казахстана с профессиональными праздниками. Кроме того, Президент объявил о начале недели «Закона и Порядка» и заявил о подписании Закона об амнистии к 30-летию Конституции. Также Глава государства предложил создать новое подразделение в системе МВД и заявил о необходимости запустить национальную платформу «Безопасный город.