РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:50, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Преступность в общественных местах сократилась на 80% - Президент РК

    С 2019 года количество уголовных правонарушений сократилось почти в два раза. Об этом заявил Глава государства, выступая на расширенной коллегии правоохранительных органов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    Токаев
    Фото: Акорда

    - В последние годы наша страна последовательно реализует масштабные реформы во всех значимых областях: институциональные преобразования осуществляются в политической и экономической системах. Важнейшим приоритетом нашего стратегического курса является формирование высокой правовой культуры и идеологии ответственного гражданства в обществе.  Большое внимание мы уделяем совершенствованию правоохранительной системы и обеспечению Закона и Порядка во всех сферах, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    В этих направлениях, добавил Президент, достигнуты существенные результаты. В частности, факты разбоя, грабежей, краж и хулиганства уменьшились в четыре раза, а число убийств – на 30%. На наших улицах стало значительно спокойнее и безопаснее – преступность в общественных местах сократилась на 80%.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Полиция
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают