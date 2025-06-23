Преступность в общественных местах сократилась на 80% - Президент РК

- В последние годы наша страна последовательно реализует масштабные реформы во всех значимых областях: институциональные преобразования осуществляются в политической и экономической системах. Важнейшим приоритетом нашего стратегического курса является формирование высокой правовой культуры и идеологии ответственного гражданства в обществе. Большое внимание мы уделяем совершенствованию правоохранительной системы и обеспечению Закона и Порядка во всех сферах, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В этих направлениях, добавил Президент, достигнуты существенные результаты. В частности, факты разбоя, грабежей, краж и хулиганства уменьшились в четыре раза, а число убийств – на 30%. На наших улицах стало значительно спокойнее и безопаснее – преступность в общественных местах сократилась на 80%.