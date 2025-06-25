В СКО медсестру осудили после гибели детей от отравления

Как установил суд, в июне 2024 года в селе Надежка Кызылжарского района к медсестре медпункта обратилась жительница с жалобами на пищевое отравление у всей семьи. Подсудимая, являясь дежурной медсестрой, не оказала необходимую первичную помощь, не направила пациентов на госпитализацию и не уведомила руководство больницы и уполномоченные органы о случае массового отравления.

В результате от острого отравления нитритами скончались двое детей — 3 и 6 лет.

Сообщается, что вина подсудимой была подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, результатами судебных экспертиз и другими доказательствами. Прокурор и потерпевшая просили приговорить её к 5 годам лишения свободы. Однако подсудимая вину не признала.

Суд учёл молодой возраст и положительную характеристику обвиняемой в качестве смягчающих обстоятельств. В итоге женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что в Северо-Казахстанской области отравилась семья из пяти человек, из них двое детей.