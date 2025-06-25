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    22:53, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    В СКО медсестру осудили после гибели детей от отравления

    Специализированный межрайонный уголовный суд Северо-Казахстанской области вынес приговор в отношении медицинской сестры, признанной виновной в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть двух детей, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    ребенок скончался в больниц
    Фото: Freepik

    Как установил суд, в июне 2024 года в селе Надежка Кызылжарского района к медсестре медпункта обратилась жительница с жалобами на пищевое отравление у всей семьи. Подсудимая, являясь дежурной медсестрой, не оказала необходимую первичную помощь, не направила пациентов на госпитализацию и не уведомила руководство больницы и уполномоченные органы о случае массового отравления.

    В результате от острого отравления нитритами скончались двое детей — 3 и 6 лет. 

    Сообщается, что вина подсудимой была подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, результатами судебных экспертиз и другими доказательствами. Прокурор и потерпевшая просили приговорить её к 5 годам лишения свободы. Однако подсудимая вину не признала.

    Суд учёл молодой возраст и положительную характеристику обвиняемой в качестве смягчающих обстоятельств. В итоге женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее мы сообщали, что в Северо-Казахстанской области отравилась семья из пяти человек, из них двое детей.

    Теги:
    Здравоохранение СКО Суды
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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